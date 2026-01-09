Ολοκληρώθηκε η εορταστική περίοδος, στην διάρκεια της οποίας αυξήθηκε η κίνηση στην τοπική αγορά της Σητείας. Ωστόσο σύμφωνα με τον απολογισμό των εμπορικών καταστημάτων, καταγράφεται μείωση σε σχέση με πέρυσι.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σητείας κ. Κωνσταντίνος Παπαδάκης ευχήθηκε αρχικά η νέα χρονιά να είναι καλύτερη για τον εμπορικό και για όλο τον κόσμο με υγεία. Τόνισε ότι η κίνηση των εορτών ήταν αυξημένη σε σχέση με το διάστημα που προηγήθηκε, ωστόσο κοινή διαπίστωση είναι το γεγονός της μειωμένης αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού που είχε ως αποτέλεσμα, η φετινή κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη εορταστική περίοδο.

«Με λιγότερα χρήματα στο πορτοφόλι τους, με αυξημένο το κόστος στα S/M, οι καταναλωτές διέθεσαν λιγότερα χρήματα στο αμιγώς εμπορικά καταστήματα που σημαίνει ότι είχαμε μία πτώση σε σχέση με πέρυσι. Το ποσοστό δεν έχει προσδιοριστεί επ’ ακριβώς ακόμα. Τα είδη που είχαν μεγαλύτερη κατανάλωση ήταν δωράκια και κυρίως για τα παιδιά (είδη ένδυσης, υπόδησης, παιχνίδια), όμως παρατηρήθηκε η διάθεση μικρότερων ποσών γι’ αυτά. Για παράδειγμα, ενώ άλλες φορές κάποιος διέθετε 50 ευρώ, φέτος το ποσό μειώθηκε στα 30. Είναι αναμενόμενο αυτό γιατί ο κόσμος πιέζεται οικονομικά. Πόσο δε σε ό,τι αφορά την περιοχή της Σητείας όπου και φέτος έχουμε μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου, με εμφανείς τις επιπτώσεις για την τοπική οικονομία κι ασφαλώς για τον κλάδο του εμπορίου. Παρεμφερής φαίνεται να είναι η εικόνα και στην εστίαση, ωστόσο προγραμματίζουμε συνάντηση των παραγωγικών φορέων ώστε να υπάρξει ενημέρωση, καταγραφή και πλήρης εικόνα της κατάστασης», δήλωσε.

Η κίνηση των εορτών αισθητά αυξημένη στην τοπική αγορά ήταν την προπαραμονή, την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ο στολισμός

Η πόλη, όπως πρόσθεσε ο κ. Παπαδάκης, φέτος ήταν όμορφα στολισμένη σε αρκετά τμήματα της. Χρειάζεται όμως, όπως σημείωσε, να συμπεριληφθούν και άλλα κομμάτια όπως αυτό της Παπαναστασίου, της Μύσωνος, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και ο δρόμος της Καταπότη, στον οποίο μετακινείται προς και από την πάνω γειτονιά ένας πολύ μεγάλος αριθμός πολιτών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος και φέτος συμμετείχε στον εορταστικό διάκοσμο της πόλης, είτε μέσω του στολισμού των καταστημάτων, είτε με την μουσική κάλυψη την περίοδο των εορτών και στόχος είναι του χρόνου να επεκταθεί η δράση αυτή και σε άλλα κομμάτια της πόλης, πέραν των κεντρικών αξόνων.

Για τη νέα χρονιά

Οι γιορτές ολοκληρώθηκαν και στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, τα γεγονότα προκαλούν έντονο προβληματισμό σε διεθνή επίπεδο. Παράλληλα, συμπλήρωσε ο κ. Παπαδάκης σε ό,τι αφορά τον εμπορικό κόσμο της χώρας στο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων από τα υπουργεία, βρίσκεται σε ένα συνεχή αναβρασμό προκειμένου να ενημερωθεί, να αφομοιώσει και να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα που αφορούν την τεχνολογία (μηχανές, pos κλπ). «Όλα αυτά σημαίνουν επιπλέον κόστος στις επιχειρήσεις με την αγορά προγραμμάτων, με κόστος για τους τεχνικούς. Αυξάνονται λοιπόν τα έξοδα των επιχειρήσεων τα οποία πλέον είναι δυσβάσταχτα», επεσήμανε.

Οι χειμερινές εκπτώσεις

Ο κ. Παπαδάκης αναφέρθηκε και στην επικείμενη έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων την ερχόμενη Δευτέρα και μέχρι τέλος του Φλεβάρη. Κάλεσε τους καταναλωτές να στηρίξουν και αυτή την περίοδο τα τοπικά καταστήματα γιατί με αυτόν τον τρόπο -όπως τόνισε- στηρίζεται η τοπική οικονομία, άρα η περιοχή η ίδια. Παράλληλα παρότρυνε το καταναλωτικό κοινό να επωφεληθεί από τις εκπτώσεις και να καλύψει ανάγκες και υποχρεώσεις. «Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν την τοπική αγορά, να ωφεληθούν και εκείνοι και τα καταστήματα. Οι καταστηματάρχες πρέπει να είναι προσεκτικοί τηρώντας τα όσα προβλέπονται όπως την αναγραφόμενη τιμή πριν και μετά την έκπτωση ώστε να είναι εμφανές στους καταναλωτές το πόσο κερδίζουν», επεσήμανε.

Λευκή Αποκριάτικη Νύχτα

Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Σητείας εστιάζει και σε άλλες δράσεις με σκοπό την τόνωση της τοπικής αγοράς και την προβολή της περιοχής, στο πλαίσιο της αποκριάτικης περιόδου που θα ακολουθήσει. Στην κατεύθυνση αυτή έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την υλοποίηση της Λευκής Αποκριάτικης Νύχτας (20 Φεβρουαρίου).

«Καταβάλλεται μία προσπάθεια ώστε η περιοχή μας να είναι ένας αποκριάτικος προορισμός, ώστε αυτό το διάστημα του χειμώνα που δεν υπάρχει γενικότερα μεγάλη κινητικότητα στην περιοχή και κίνηση στα καταστήματα, να υπάρξει μία ενίσχυση και μία τόνωση», εξήγησε.

Στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Σητείας -ως γνωστόν- είναι ένα ιδιαίτερα ενεργό σωματείο και πέραν των αμιγώς εμπορικών ζητημάτων και προβλημάτων στα οποία δραστηριοποιείται, προβάλει και προωθεί με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση τους, ασχολείται και με τοπικά σημαντικά θέματα, συνεργαζόμενος και με άλλους συλλόγους και φορείς της περιοχής. Μεταξύ αυτών είναι το μέγιστο ζήτημα του Νοσοκομείου Σητείας, το Ειδικό Πολεοδομικό Δήμου Σητείας.

Αλλά και τα αγροτικά ζητήματα, στο πλαίσιο των οποίων ήδη έχει εκφράσει την στήριξή του στις κινητοποιήσεις σε παγκρήτιο κι εθνικό επίπεδο. Εν όψει των κινητοποιήσεων που προγραμματίζονται από αγρότες της Σητείας την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, ο Εμπορικός Σύλλογος εκφράζει την στήριξη και τη συμπαράστασή του.

«Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι κοντά στους αγρότες και στα δίκαια αιτήματα τους. Πρέπει η κυβέρνηση να σκύψει ουσιαστικά, να συνεργαστεί και να δώσει λύσεις στα προβλήματα του κλάδου που αφορούν και σχετίζονται με όλους τους πολίτες. Ζητούμενο είναι να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, οι αγρότες να πληρώνονται για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παράγουν με το σωστό αντίτιμο και οι καταναλωτές να τρώνε ελεγμένα κι ασφαλή αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι τρώμε.

Αύριο Παρασκευή λοιπόν οι αγρότες προγραμματίζουν κινητοποίηση στην Σητεία. Καλούμε και τα εμπορικά καταστήματα να συμπαρασταθούν στην προσπάθεια αυτή. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κλείσουν και τα καταστήματά τους την ώρα της κινητοποίησης ώστε να εκφράσουμε την συμπαράσταση μας στους αγρότες μας που είναι ένα τεράστιο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ σημαντικός στην ανάπτυξη του τόπου μας. Εκτός του τουρισμού, που επίσης είναι σημαντικός, για την περιοχή της Σητείας ο αγροτικός τομέας και ο αγροτικός κόσμος είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πρέπει όλοι, ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι σύλλογοι, οι πολίτες να τους στηρίξουμε», κατέληξε ο κ. Παπαδάκης.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ