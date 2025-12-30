Εδώ και αρκετά χρόνια το Συσσίτιο του Αγίου Γεωργίου Σητείας -όπως είθισται να αποκαλείται- λειτουργεί ως μια μεγάλη στοργική αγκαλιά για πολλούς ανθρώπους, τους οποίους περιβάλει καθημερινά με φροντίδα και σεβασμό. Κινητήριος μοχλός της δομής είναι η αληθινή αγάπη που χαρίζουν απλόχερα οι εθελοντές του Συσσιτίου στους συνανθρώπους τους, πόσο δε, σε εκείνους που χρειάζονται περισσότερη στήριξη και βοήθεια.

Στην παρούσα χρονική στιγμή το Συσσίτιο του Αγίου Γεωργίου φροντίζει για την σίτιση -δύο πλήρη, επαρκή, γεύματα καθημερινά- 38 εμπερίστατων συνανθρώπων μας. Στην πλειοψηφία τους ζουν και διαμένουν στην Σητεία ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι που ζουν σε δύο χωριά της περιοχής. Κατά διαστήματα αυξάνονται οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη βοήθειας.

Το Συσσίτιο του Αγίου Γεωργίου λειτουργεί στηριζόμενο πρωτίστως στον εθελοντισμό. Ψυχή της σπουδαίας αυτής προσπάθειας είναι ο πατέρας Νικόλαος Αλεξάκης και καρδιά αυτής όλοι οι εθελοντές και όλοι μαζί αποτελούν μία θαυμαστή ομάδα ανθρώπων που προσφέρουν αθόρυβα, αδιάκοπα, που προσπαθούν καθημερινά για να εξασφαλίσουν όλα τα απαραίτητα και να διασφαλίσουν την σίτιση συνανθρώπων μας ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Προσπάθεια σαφώς δύσκολη, ωστόσο ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αντιληφθεί την σπουδαιότητά της και συνδράμουν όπως μπορούν για να συνεχίσει να αποδίδει καρπούς.

Θερμά ευχαρίστησαν όλους όσοι στηρίζουν το Συσσίτιο του Αγίου Γεωργίου, ο πατέρας Νικόλαος Αλεξάκης και όλη η ομάδα του συσσιτίου, μιλώντας για τη δομή, ανταποκρινόμενοι σε πρόσκληση των τοπικών μέσων. Η συνομιλία έγινε με την ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλου, που είναι και ο κύριος υπεύθυνος του Συσσιτίου. Η συνομιλία φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του ισογείου του Ιερού Ναού, όπου λειτουργεί το συσσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, που εδρεύει στην ενορία του Αγίου Γεωργίου Σητείας.

– Το Συσσίτιο του Αγίου Γεωργίου διανύει ουσιαστικά μια δεύτερη φάση.

Όπως ανέφερε ο πατέρας Νικόλαος, η πρώτη ήταν όταν ο μακαριστός Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας Ευγένιος αποφάσισε το 2013 να δημιουργηθεί η δομή. Παραχωρήθηκε χώρος από την Ενορία του Αγίου Γεωργίου για να οργανωθεί και να εξοπλιστεί τότε από το Ίδρυμα Παναγίας Ακρωτηριανής και να έχει τις νόμιμες και απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει στον συγκεκριμένο χώρο η δομή. Ξεκίνησε πράγματι να λειτουργεί, τότε τρεις μέρες την εβδομάδα.

– Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει με την εκλογή του νυν Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, που αποφάσισε τη διεύρυνση της λειτουργίας της δομής και κατ’ εντολή του, ανέλαβε ο πατέρας Νικόλαος Αλεξάκης και οι άνθρωποι με τους οποίους πορεύονται μαζί, την λειτουργία της δομής σε καθημερινή πλέον βάση.

Η δεύτερη φάση βασίζεται εντελώς στην εθελοντική προσφορά. «Κανείς από τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ δεν παίρνει χρήματα. Μάλιστα υπήρξαν περιπτώσεις που περάσαμε δύσκολες στιγμές και σε μία δύσκολη φάση, όπου είχαμε περιέλθει σε δεινή κατάσταση και κινδύνεψε να κλείσει η δομή, οι ίδιοι, χωρίς να το ξέρω, μετά μου το είπαν, με δικά τους χρήματα προμηθευόταν τα απαραίτητα για να μπορέσουν να μαγειρέψουν. Ο κόσμος τότε, και με τη δική σας βοήθεια» (εννοώντας με την συμβολή των τοπικών ΜΜΕ στην ενημέρωση του κόσμου) ευαισθητοποιήθηκε, ανταποκρίθηκε και βοήθησε πολύ. Αυτή την στιγμή βρισκόμαστε σε μια ικανοποιητική κατάσταση για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ένα μεγάλο βαθμό στις ανάγκες που υπάρχουν», ανέφερε.

Ο πατέρας Νικόλαος Αλεξάκης ευχαρίστησε από καρδιάς τους εθελοντές που καθημερινά δίνουν σάρκα και οστά στο συσσίτιο. «Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μεγάλη θυσία. Η κ. Άννα η μαγείρισσά μας, που είναι όλες τις μέρες εδώ, και δεν αφήνει τους ανθρώπους χωρίς φαγητό, Χριστούγεννα, Πάσχα, κάθε μέρα… Ο κ. Νίκος που από το πρωί μέχρι το βράδυ σε καθημερινή βάση είναι ο τροφοδότης του συσσιτίου. Όλοι οι εθελοντές βοηθούν τα μέγιστα», είπε.

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε στους ανθρώπους που στηρίζουν την προσπάθεια. «Ισοδύναμα θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας βοηθάνε, ανώνυμους κι επώνυμους. Δεν υπάρχει βοήθεια από κάποια επίσημη δομή, από κανένα θεσμό, είναι εντελώς εθελοντική η προσφορά και βασίζεται αποκλειστικά στις προσφορές των ανθρώπων οι οποίες μερικές φορές είναι πολύ συγκινητικές. Ξέρω ανθρώπους που δυσκολεύονται, δηλαδή έχουν μία σύνταξη, κάποια ελάχιστα χρήματα κι έρχονται κάθε μήνα και προσφέρουν ό,τι μπορούν για τους συνανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, όλους τους ανθρώπους που μας βοηθάνε κι εκ μέρους των συνεργατών μου κι εκ μέρους των ανθρώπων οι οποίοι είναι οι ευεργετηθέντες από την ευαισθησία τη δική τους», συμπλήρωσε.

Το συσσίτιο του Αγίου Γεωργίου αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής όλων των μελών της εθελοντικής ομάδας. Ζητούμενο, όπως ανέφεραν, είναι να συνεχίσουν να βοηθούν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και στην κατεύθυνση αυτή η συμβολή του κόσμου είναι καθοριστική. «Ελπίζουμε στον κόσμο. Πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε όλοι αυτή τη δομή γιατί είναι αμαρτία συνάνθρωποι μας να πεινάνε την σημερινή εποχή. Μακάρι ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί πιο πολύ», τόνισε ο κ. Νίκος -παρών επί εικοσιτετραώρου βάσεως, όπως λένε χαρακτηριστικά τα μέλη της ομάδας- αλλά και όλοι οι εθελοντές.

Στο πλαίσιο των ημερών που διανύουμε κι ενόψει των Χριστουγέννων και της νέας χρονιάς οι άνθρωποι του Συσσιτίου του Αγίου Γεωργίου ευχήθηκαν σε όλο τον κόσμο υγεία κι αγάπη. «Όπως ο Χριστός γεννήθηκε στον κόσμο, αναγέννησε και καινούργιωσε τον κόσμο, έτσι να αναγεννηθούμε κι εμείς, να γίνουμε πιο ευαίσθητοι, πιο άνθρωποι» ανέφερε ο πατέρας Νικόλαος.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ