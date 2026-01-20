Σας ενημερώνουμε ότι, με βάση τον Νόμο 5232/2025 που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, η ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε δημόσιους χώρους όπως δρόμους, πεζοδρόμια και πλατείες, συνιστά πλέον ποινικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον νέο νόμο:
Η εγκατάλειψη ογκωδών απορριμμάτων (έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, μπάζα, κλαδιά κ.ά.) χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον Δήμο, επισύρει:
1 Φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
2 Και χρηματικά πρόστιμα από 3.000 € έως 60.000 €
Ο Δήμος Σητείας παρέχει δωρεάν υπηρεσία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, κατόπιν συνεννόησης. Για να αποφευχθούν κυρώσεις και να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή, παρακαλούμε όπως:
- Επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Καθαριότητας στο: 2843023037
- Ορίζετε ραντεβού για την απομάκρυνση ογκωδών
- Μην εγκαταλείπετε αντικείμενα αυθαίρετα σε δημόσιους χώρους
Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για να κρατήσουμε την πόλη μας καθαρή, ανθρώπινη και ασφαλή. Ας συμβάλουμε όλοι στη διατήρηση της καθαριότητας, του σεβασμού στο δημόσιο χώρο και της ποιότητας ζωής που αξίζει σε όλους μας.
Από το γραφείο τύπου του Δήμου Σητείας