Σας ενημερώνουμε ότι, με βάση τον Νόμο 5232/2025 που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, η ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε δημόσιους χώρους όπως δρόμους, πεζοδρόμια και πλατείες, συνιστά πλέον ποινικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον νέο νόμο:

Η εγκατάλειψη ογκωδών απορριμμάτων (έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, μπάζα, κλαδιά κ.ά.) χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον Δήμο, επισύρει: