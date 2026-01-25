Σε εορταστική ατμόσφαιρα το βράδυ του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου 2026 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ανταποκρινόμενος σε ευγενική πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. των Εθελοντών Διασωστών Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) κ. Ιωάννου Δασκαλάκη, ευλόγησε τη Βασιλόπιτα της σπουδαίας και αποτελεσματικής Εθελοντικής Ομάδας σε μια σεμνή τελετή στις εγκαταστάσεις της στην πόλη της Σητείας.

Ο Σεβ. συνεχάρη τον Πρόεδρο, τους εθελοντές και τις εθελόντριες Διασώστες Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης για το πολύτιμο έργο τους στην περιοχή της Σητείας, σε όλο το Λασίθι και οπουδήποτε κληθούν να βοηθήσουν, και επεσήμανε ότι οι πράξεις τους αποπνέουν αγάπη, αλληλεγγύη, αλτρουισμό και ανιδιοτελή προσφορά χωρίς ανταλλάγματα. Τους ευχαρίστησε για την αγαστή και ολοπρόθυμη συνεργασία τους με την Τοπική Εκκλησία σε κάθε μεγάλη πανήγυρη και εκδήλωση και ευχήθηκε σε όλους ευλογημένη χρονιά με υγεία, δύναμη και περισσότερη ανθρωπιά και αγάπη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος των Εθελοντών Διασωστών κ. Ιωάννης Δασκαλάκης ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Κύριλλο για την ανταπόκρισή του να ευλογήσει και φέτος την Βασιλόπιτα της Ομάδας, και ανέπτυξε εν συντομία τις προτεραιότητες και τους στόχους για το νέο έτος, υπογραμμίζοντας ότι η Ε.Δ.Ε.Α.Κ. είναι μία από τις λίγες Εθελοντικές Ομάδες στην Κρήτη, που έλαβε επίσημα πιστοποίηση και ενεγράφη μετά από πολύ κόπο και δουλειά στον επίσημο κατάλογο των πιστοποιημένων πλέον Εθελοντικών Ομάδων, όπως απαιτεί η κείμενη νομοθεσία.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν με θερμά λόγια, εκφράζοντας τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ε.Δ.Ε.Α.Κ., ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης, οι Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας και Καθημερινότητας κ. Νικόλαος Φυγετάκης και Διοικητιών Υπηρεσιών και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Λυμπερίου, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας κ. Εμμανουήλ Βουτυράκης και ο Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας κ. Γεώργιος Προεστάκης.

Στην τελετή έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Τοπλού, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.