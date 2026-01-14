Με βαθιά θλίψη και συναίσθηση της οδύνης που προκάλεσε στην τοπική μας κοινωνία το πρόσφατο τραγικό τροχαίο δυστύχημα, το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας και ο Δήμος Σητείας ανακοινώνουν τη λειτουργία υπηρεσιών ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης για τους πληγέντες, τις οικογένειές τους, αλλά και για κάθε πολίτη που αισθάνεται την ανάγκη βοήθειας.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η συλλογική φροντίδα και η επαγγελματική υποστήριξη είναι απαραίτητες για τη διαχείριση της απώλειας και του σοκ. Για τον σκοπό αυτό, τίθενται στη διάθεση των πολιτών οι παρακάτω υπηρεσίες:

Γενικό Νοσοκομείο Σητείας:

Η Κοινωνική Υπηρεσία και η Ψυχολόγος του Νοσοκομείου παρέχουν εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται άμεσα στις δομές του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες/Ραντεβού: ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2843340385 & 2843340173

Δήμος Σητείας:

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου παραμένει στο πλευρό των δημοτών, προσφέροντας υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες από το εξειδικευμένο προσωπικό της.

Πληροφορίες/ Ραντεβού: 2843340263, Κτίριο Δήμητρα, Πρώην ΚΕΓΕ, 1ο χιλιόμετρο Σητείας και Πισκοκέφαλου

Καλούμε οποιονδήποτε συμπολίτη μας βιώνει δυσκολία στη διαχείριση του συμβάντος να μην διστάσει να επικοινωνήσει με τις παραπάνω υπηρεσίες. Η προστασία της ψυχικής υγείας και η στήριξη του συνανθρώπου μας αποτελούν αυτή τη στιγμή απόλυτη προτεραιότητα.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Γραφείο Τύπου

Γ.Ν. Σητείας & Δήμου Σητείας