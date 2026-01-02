Συνεδρίασε την Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή υπό την προεδρία του Δημάρχου Σητείας. Ο κ. Γιώργος Ζερβάκης ευχήθηκε σε όλους τους παριστάμενους χρόνια πολλά. Το πρώτο θέμα που συζητήθηκε ήταν η διαμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2026, έπειτα από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ). Στοχοθεσία οικονομικού έτους 2026. Ο κ. Ζερβάκης εστίασε στην προβλεπόμενη διαδικασία, αποστολή δηλαδή στο Παρατηρητήριο του σχεδίου, το οποίο εκφράζει τις απόψεις του κι ακολούθως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έγκριση. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν τρεις παρατηρήσεις από το Παρατηρητήριο, όπως είπε, δόθηκαν απαντήσεις από την Οικονομική Υπηρεσία και προχωρεί η διαδικασία.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Γιάννης Καρνιαδάκης και ο κ. Γιάννης Απιδιανάκης από την Οικονομική Υπηρεσία, που τοποθετήθηκαν ενημερώνοντας για το θέμα. Ο κ. Καρνιαδάκης ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός ύψους περίπου 38 εκατομ. είναι ελαφρώς πεσμένος, όμως το σημαντικό είναι ότι πλέον υλοποιούνται έργα, δράσεις και στοχεύσεις. «Δεν σέρνουμε δηλαδή τα έργα, τα υλοποιούμε», εξήγησε.

Εμπιστοσύνη στα στελέχη της Υπηρεσίας

«Εμπιστευτήκαμε», επεσήμανε, «το προσωπικό μας και πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στο κ. Απιδιανάκη, διότι είμαστε -αν όχι ο μόνος- από τους λίγους δήμους που κάναμε μόνοι μας την αλλαγή πλαισίου και εξοικονομήσαμε και χρήματα. Δεν πήγαμε στην απ’ ευθείας ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες, όπως η συντριπτική πλειοψηφία των δήμων. Στο Παρατηρητήριο είμαστε από τους πέντε πρώτους δήμους που καταθέσαμε τον προϋπολογισμό, χωρίς καθυστέρηση, επομένως θα λάβουμε γρήγορα και την έγκριση.

Είναι ρεαλιστικός, φιλόδοξος ο προϋπολογισμός. Συνεχίζεται το νοικοκύρεμα. Έχουμε προγραμματίσει έργα και ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα της κοινωνίας. Έχουμε δεσμεύσει ένα σημαντικό ποσό όσον αφορά τις παιδικές χαρές όπως και μετά από πολλά χρόνια, ένα μεγάλο ποσό για εκβάθυνση και ανόρυξη γεωτρήσεων, ένα θέμα πολύ σημαντικό για το δήμο μας».

Οι παρατηρήσεις

Ο κ. Απιδιανάκης αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου, που «δεν είναι σημαντικές, πιο πολύ τακτοποιητικές. Η μία αφορούσε ένα ποσό (3.000) που δεν απεικονίζεται στα χρηματικά διαθέσιμα στις 31/12/24 καθώς ο δήμος ανεβάζει στη σελίδα του υπουργείου στοιχεία στατιστικά κάθε τέλος του έτους. Σε αυτά που είχε ανεβάσει 31/12/24 δεν υπήρχε το συγκεκριμένο ποσό που είναι εισπράξεις από POS που αποδίδεται από την τράπεζα μερικές εργάσιμες μέρες μετά άρα ήταν αδύνατον να αποτυπωθεί στα ταμειακά υπόλοιπα 31/12/24.

Η άλλη παρατήρηση αφορούσε τον ΦοΔΣΑ (ΕΣΔΑΚ) καθώς θεωρείται υποχρεωτική δαπάνη. Εισφορές του δήμου προς τον ΦοΔΣΑ θα έπρεπε να είναι ίσες ή μεγαλύτερες από αυτές που ήταν στην τιμολογιακή πολιτική του ΕΣΔΑΚ για το προηγούμενο έτος. Είχε συμπεριληφθεί λοιπόν το ποσό των 350.000, λόγω οικονομικής στενότητας, με σκοπό, την ενίσχυσή του το επόμενο έτος με αναμόρφωση. Επειδή πρέπει να είναι τουλάχιστον το ποσό της τιμολογιακής πολιτικής, συμπεριελήφθη αυτό που υποχρεούται ο δήμος να καταβάλει.

Η τρίτη παρατήρηση αφορούσε τον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό στα έτη 2027-2029 όπου η διαφορά των εκτιμήσεων εσόδων με δαπανών έπρεπε να είναι σε ένα ποσό όχι μικρότερο από το εκτιμώμενο ταμειακό υπόλοιπο ανάμεσα στη διαφορά του 2024-2025. Αυτή η διαφορά είναι περίπου 200.000. Οι εκτιμήσεις λοιπόν για όλα τα έτη αφορούν αυτό το ποσό ώστε το ταμειακό ισοζύγιο να είναι μηδενικό. Έχουν τακτοποιηθεί όλα τα ζητήματα που προέκυψαν από τις παρατηρήσεις χωρίς να αλλάξει συνολικά το ποσό του προϋπολογισμού.

Η απόφαση για το θέμα ελήφθη κατά πλειοψηφία. Το μέλος της Επιτροπής και Δ.Σ. της Λαϊκής Συσπείρωσης Σητείας κ. Γιάννης Αναγνωστάκης καταψήφισε.

Άλλα θέματα

– Συζητήθηκε η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί τροποποίησης -συμπλήρωσης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικονομικού έτους 2025. Αφορά την ένταξη του έργου «Κατεδάφιση επικίνδυνου τμήματος σε διατηρητέο ιδιωτικό κτίριο επί της οδού Αρκαδίου», το οποίο θα πρέπει να ανατεθεί και να εκτελεστεί το συντομότερο δυνατόν κατ’ εφαρμογή της σχετικής έκθεσης επικινδύνως ετοιμόρροπου κατασκευής της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 7 του π.δ 13/22.4.1929 του Δήμου Σητείας.

– Η Δημοτική Επιτροπή προχώρησε στην αποδοχή επιχορηγήσεων, στην έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για την Ανάπλαση κεντρικής οδού οικισμού Αχλαδίων Δήμου Σητείας καθώς και στην έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την εκτέλεση της προμήθειας γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των σχολείων του Δήμου Σητείας έτους 2026-2027.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ