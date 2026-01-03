Ο Δήμος Σητείας, με ιδιαίτερη χαρά, καλεί τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων να συμμετάσχουν στο «1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης». Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία της εταιρείας ΤΕΧΑΝ, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη διαδικασία της κυκλικής οικονομίας, μετατρέποντας την ανακύκλωση σε μια ευγενή «αναμέτρηση» με μεγάλα έπαθλα.

Πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές:

Οι μαθητές των σχολείων του Δήμου μας, όπου λειτουργούν Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, μπορούν να ανακυκλώνουν πλαστικά, μεταλλικά και γυάλινα υλικά. Για κάθε υλικό που ανακυκλώνουν, συλλέγουν κουπόνια συμμετοχής ως σχολικό τμήμα. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 15 Μαΐου 2026.

Τα μεγάλα έπαθλα:

Τα σχολικά τμήματα που θα αναδειχθούν “MVP της Ανακύκλωσης” (ένα από κάθε τάξη Γυμνασίου και Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο) θα κερδίσουν:

• 6 μεγάλα ταξίδια στις ΗΠΑ!

• Συγκεκριμένα, ένα 5ήμερο ταξίδι, όπου οι νικητές θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε αγώνα του NBA.

Ο Δήμος Σητείας στηρίζει έμπρακτα κάθε προσπάθεια που προάγει την οικολογική συνείδηση και καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές και τους γονείς να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία. Ας αποδείξουμε ότι η Σητεία μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην ανακύκλωση, διεκδικώντας την κορυφή για το περιβάλλον και τους νέους μας.

https://recycling-center.gr/…/enarxi-toy-1oy… Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικούς όρους συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα του διαγωνισμού:

Μαθαίνουμε. Συμμετέχουμε. Ανακυκλώνουμε.

Γιατί το μέλλον ξεκινά από τους νέους!