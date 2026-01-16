Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σητείας «Ο Μυσών» εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον άδικο χαμό του 15χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στις 13 Ιανουαρίου.

Η απώλεια ενός μαθητή μας συγκλονίζει ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την τοπική κοινωνία και μας γεμίζει πόνο και οδύνη.

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας « ο Μύσων» να εκπροσωπηθεί στην εξόδιο ακολουθία. Να αναστείλει τη δραστηριότητα και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του μήνα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του, καθώς και στους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς του.

Ως εκπαιδευτικοί, στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες σε τέτοιες τραγικές στιγμές και υπενθυμίζουμε την ανάγκη για διαρκή ευαισθητοποίηση και μέτρα πρόληψης, ώστε να μη θρηνήσουμε ξανά τόσο άδικα θύματα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Αλεξάκης Αλέξανδρος Ζαχαριάδου Αγγέλα