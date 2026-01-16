Το τελευταίο αντίο θα πουν η οικογένεια, οι φίλοι και η τοπική κοινωνία της Σητείας στον 16χρονο Γιάννη σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας.

Το παιδί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, στην περιοχή της Ερημούπολης.

Το τραγικό γεγονός έχει προκαλέσει ανείπωτη θλίψη και πόνο σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία, που εκφράζεται και με συλλυπητήριες ανακοινώσεις προς την οικογένειά του, από το Δήμο, το Νοσοκομείο Σητείας, την εκπαιδευτική, σχολική κοινότητα, τη γονεϊκή κοινότητα, συλλόγους, σωματεία. Όλοι εύχονται καλό ταξίδι στο μικρό Γιάννη και δύναμη στους γονείς και τους οικείους του.

Παράλληλα ευχές για ανάρρωση στέλνονται στο παιδί που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, αλλά και δύναμη ψυχική στα υπόλοιπα παιδιά, που ήταν μαζί με το Γιάννη στην τελευταία -όπως δυστυχώς κατέληξε- βόλτα της ζωής του.

Τα παιδιά -ηλικίας από 15 έως 18 ετών- βρέθηκαν στην Ερημούπολη και περίπου τα μεσάνυχτα της Τρίτης έγινε το κακό, όταν το όχημα το οποίο οδηγούσε ένα 15χρονο παιδί εξετράπη της πορείας κι ανετράπη με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του Γιάννη. Επίσης ο τραυματισμός ενός παιδιού που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο ΠΑΓΝΗ.

Στον ανήλικο οδηγό ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στον Ανακριτή, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα το μεσημέρι.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ