Στα ορεινά των Πεύκων Σητείας ερεύνησε την Κυριακή 11/1/2026 ο Γιώργος Χωραφάς με τη Νέσι, έπειτα από αναφορά κυνηγού για πιθανή δηλητηρίαση και των 3 σκύλων του, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα σε κτηνίατρο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ευτυχώς και τα τρία ξεπέρασαν τον κίνδυνο. Ωστόσο στην περιοχή βρέθηκε σκυλοτροφή (κονσέρβα ανακατεμένη με κροκέτες) σε τρία σημεία, η οποία συλλέχθηκε από τον Γιώργο και παραδόθηκε στη δασική υπηρεσία ως ύποπτο εύρημα-αποδεικτικό.

Την Ομάδα Ανίχνευσης της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης Δωδεκανήσου συνόδευαν ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας κ. Κώστας Κριτσωτάκης και ο θηροφύλακας του Κυνηγετικού Σύλλογου Σητείας κ. Μανόλης Δροσοφορίδης.

LIFE Against Poison Crete