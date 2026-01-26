Με υπερηφάνεια και χαρά σου εκφράζω τα εγκάρδια μου συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σου ως Αντιστράτηγος και Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Είναι ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση για εμάς, αφού ένας Σητειακός καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η συνέπεια, το ήθος, η σκληρή δουλειά και η βαθιά γνώση του αντικειμένου ανταμείβονται. Με επαγγελματισμό και σεβασμό τόσο προς τους πολίτες όσο και προς το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας, έχεις αφήσει ένα σημαντικό αποτύπωμα σε κάθε θέση ευθύνης που υπηρέτησες.

Σου εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα, απαιτητικά σου καθήκοντα, με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσεις να υπηρετείς με το ίδιο αίσθημα ευθύνης, δικαιοσύνης και προσφοράς την ελληνική κοινωνία.