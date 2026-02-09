Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου «Βιτσέντζος Κορνάρος» για την εξαιρετική παρουσία τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου που διεξήχθη στα Τρίκαλα.

Η σπουδαία διάκριση της Φωτεινής Παυλοπούλου στα 3.000 μ. γυναικών, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες, αποδεικνύει το ήθος, το ψυχικό σθένος, την επιμονή και τη μαχητικότητα των αθλητών της Σητείας.

Οι αθλητές μας για μια ακόμα φορά, φέροντας το σήμα του Παγκοσμίου Γεωπάρκου UNESCO Σητείας, μετέδωσαν το όνομα και τις αξίες του τόπου μας σε ολόκληρη τη χώρα μέσα από μια κορυφαία πανελλήνια διοργάνωση.

Ο Δήμος Σητείας θα συνεχίσει με συνέπεια να στέκεται δίπλα στον αθλητισμό και τη νέα γενιά, στηρίζοντας την προσπάθειά τους και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε τα όνειρά τους να βρουν χώρο και τρόπο να γίνουν πράξη.