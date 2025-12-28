Εκφράζουμε την απέραντη θλίψη μας για τον αιφνίδιο χαμό δυο αγαπημένων προσώπων, του Θανάση Κολοτούρου και της Θεοδώρας Καπλάνη, μέλη της ομάδα των ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια όρη.

Δύο Σητειακοί στην καρδιά και όχι στην καταγωγή. Έγιναν κομμάτι αυτού του τόπου, τον αγάπησαν, τον βίωσαν, τον στήριξαν και τον “κουβάλησαν” μαζί τους μέχρι την τελευταία τους πνοή.

Ο Θανάσης και η Θεοδώρα μας πρόσφεραν απλόχερα την αγάπη τους και τη διάθεση τους για δημιουργία και προσφορά. Ήταν πάντα παρόντες στα σημαντικά, αφήνοντας το αποτύπωμα τους ανεξίτηλο και καλά φυλαγμένο μέσα σε φωτογραφίες, μέσα σε μελωδίες, μέσα σε διαδρομές, μέσα σε ανθρώπινες στιγμές.

Ας είναι το παράδειγμα τους πυξίδα για όλους μας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ