Την πρώτη θεσμική συνάντηση για τη νέα χρονιά είχε σήμερα στο γραφείο του ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης υποδεχόμενος τον Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννη Ανδρουλάκη.

Τη συνάντηση επισκίασε το δυσάρεστο γεγονός της αιφνίδιας απώλειας του αγαπητού και άξιου συνεργάτη της Περιφέρειας, Γιώργου Πάγκαλου, ενός ανθρώπου που συνέβαλε καθοριστικά με τις γνώσεις, την εμπειρία και τη συνεργατική του διάθεση στην προώθηση σημαντικών έργων των οποίων είχε την ευθύνη και επίβλεψη.

Εστιάζοντας στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο Σητείας και υλοποιούνται σε συνεργασία με την Περιφέρειας έγινε αναλυτική ενημέρωση και αποτίμηση της πορείας τους καθώς και αναφορά στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής αλλά και στην αναγκαιότητα περεταίρω παρεμβάσεων.

Εκφράστηκε από κοινού η πρόθεση διατήρησης της στενής και εποικοδομητικής, μέχρι σήμερα συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, προκειμένου να προχωρήσουν αποτελεσματικά οι προτεραιότητες της νέας χρονιάς και να δοθούν λύσεις σε χρόνιες προκλήσεις προς όφελος των δημοτών.

“Παρά την προσπάθεια που γίνεται από όλους μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν βρίσκουμε ευήκοα ώτα στην κεντρική κυβέρνηση με το βάρος να πέφτει στην Περιφέρεια και να ενισχύει καθοριστικά τις προσπάθειες μας” σημείωσε ο Δήμαρχος Σητείας.