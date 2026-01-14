Απέραντη θλίψη έχει κατακλύσει τη μικρή κοινωνία της Σητείας μετά την τραγική είδηση του θανάτου ενός 16χρονου μαθητή Α’ Λυκείου, που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην περιοχή της Ερμούπολης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέντε νεαρά άτομα – τέσσερα από τη Σητεία και ένα από τα Μέσα Μουλιανά – επέβαιναν σε όχημα ιδιοκτησίας της οικογένειας του αγοριού που έχασε τη ζωή του. Ωστόσο, το αυτοκίνητο οδηγούταν από έναν 15χρονο, επίσης ανήλικο, ενώ μαζί τους βρισκόταν και ένας 18χρονος.

Κατά την πορεία τους στην Ερμούπολη, ο 15χρονος οδηγός φαίνεται να ανέπτυξε ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, ανατράπηκε και βρέθηκε εκτός δρόμου. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 16χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες τραυματίστηκαν, με τον έναν να φέρει πιο σοβαρά τραύματα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος οδηγός δεν διέθετε δίπλωμα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε θάνατο. Επιπλέον, οι γονείς του κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη, καθώς η τραγωδία έρχεται να συγκλονίσει οικογένειες και σχολείο, που ακόμα προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια ενός νέου παιδιού στην πιο τρυφερή ηλικία.

Με βαθιά θλίψη και συναίσθηση της οδύνης που προκάλεσε στην τοπική κοινωνία το πρόσφατο τροχαίο, το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας και ο Δήμος Σητείας ανακοινώνουν τη λειτουργία υπηρεσιών ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης για τους πληγέντες, τις οικογένειές τους, αλλά και για κάθε πολίτη που αισθάνεται την ανάγκη βοήθειας.

Όπως αναφέρουν: Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η συλλογική φροντίδα και η επαγγελματική υποστήριξη είναι απαραίτητες για τη διαχείριση της απώλειας και του σοκ. Για τον σκοπό αυτό, τίθενται στη διάθεση των πολιτών οι παρακάτω υπηρεσίες:

Γενικό Νοσοκομείο Σητείας:

Η Κοινωνική Υπηρεσία και η Ψυχολόγος του Νοσοκομείου παρέχουν εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται άμεσα στις δομές του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες/Ραντεβού: Τηλέφωνα 2843340385 & 2843340173

Δήμος Σητείας:

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου παραμένει στο πλευρό των δημοτών, προσφέροντας υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες από το εξειδικευμένο προσωπικό της.

Πληροφορίες/Ραντεβού: 2843340263, Κτίριο Δήμητρα, Πρώην ΚΕΓΕ, 1ο χιλιόμετρο Σητείας και Πισκοκέφαλου

Καλούμε οποιονδήποτε συμπολίτη μας βιώνει δυσκολία στη διαχείριση του συμβάντος να μην διστάσει να επικοινωνήσει με τις παραπάνω υπηρεσίες. Η προστασία της ψυχικής υγείας και η στήριξη του συνανθρώπου μας αποτελούν αυτή τη στιγμή απόλυτη προτεραιότητα.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και παραμένουμε στο πλευρό τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες.