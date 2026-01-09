Τη βασιλόπιτά του έκοψε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Δήμος Αγίου Νικολάου παρουσία του Δημάρχου Μαν. Μενεγάκη, της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφίας Καραμανώλη, των αντιδημάρχων, των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μείζονος Θ. Χαριτάκη και της ελάσσονος μειοψηφίας Χ. Αλεξάκη και των περισσότερων δημοτικών συμβούλων, καθώς και σύσσωμου του προσωπικού του Δήμου και των νομικών προσώπων του. Επίσης παρέστη ο Διοικητής του Τμ. Τροχαίας Αγίου Νικολάου Πέτρος Ζερβάκης.

Τον Αγιασμό και την ευλόγηση της βασιλόπιτας τέλεσε ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Πέτρας και Χερρονήσου, αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης, μαζί με τον πρωτοπρεσβύτερο Κων. Χαλκιαδάκη.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Καλλιόπη Φραγκάκη έκοψε στη συνέχεια τις δύο μεγάλες βασιλόπιτες όπου υπήρχε και το φλουρί που αντιπροσώπευε δύο μέρες άδεια ως δώρο που πρόσφερε ο Δήμαρχος, σε όποιον το έβρισκε.

Ευχές απηύθυναν, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου ευχαριστώντας τους συνεργάτες του- αιρετούς και εργαζόμενους το δήμου – ζητώντας από τους υπαλλήλους ειδικά, να τον συγχωρέσουν αν πάνω στην καθημερινή ένταση μπορεί να υπήρξε υπέρ του δέοντος απότομος ή αυστηρός, τονίζοντας ότι ο Δήμος στηρίζεται στην εργασία και παραγωγικότητα και κυρίως στο φιλότιμο των εργαζομένων.

Αντίστοιχα, ευχές απηύθυναν, οι κ.κ. Θ. Χαριτάκης και Χ. Αλεξάκης ευχόμενοι καλή συνεργασία και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο Δήμο για το 2026.

Ευχές για το νέο έτος απηύθυνε τέλος ο πρωτοσύγκελος, μεταφέροντας επίσης και τις ευχές του μητροπολίτη.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ