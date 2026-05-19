Το μεσημέρι της Τρίτης 19/5/2026 πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση μελών του συλλόγου εργαζομένων γενικού νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων, η συνέλευση είχε την προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία και για το θέμα της έλλειψης προσωπικού έλαβε την παρακάτω απόφαση:

Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού όλο και εντείνεται στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση για αύξηση προσωπικού στη δημόσια υγεία. Ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Αγ. Νικολάου έχει μειωθεί κατά 87 εργαζόμενους τα τελευταία 4 χρόνια, από 461 εργαζόμενους το 2022 σε 374 το 2026. Δηλαδή τα τελευταία 4 χρόνια έχει μειωθεί το προσωπικό του ΓΝΑΝ κατά 20%.

Η μείωση αυτή αφορά σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες προσωπικού, στους ιατρούς, στις καθαρίστριες, στους νοσηλευτές-τριες, στα πλυντήρια, στα ιατρικά εργαστήρια, στο ακτινολογικό, στην κουζίνα, στην τεχνική υπηρεσία στους τραυματιοφορείς, στους διοικητικούς, στους εργάτες, στους βοηθούς θαλάμου, στο προσωπικό φύλαξης

Η συνεχιζόμενη υποστελέχωση του ΕΣΥ, όπως επίσης και των νοσοκομείων του ν. Λασιθίου, προκαλεί μεγάλα προβλήματα και δυσκολίες στην αντιμετώπιση των περιστατικών και οδηγεί ολοένα πιο πολλούς πολίτες στην ιδιωτική υγεία και τους αναγκάζει να βάζουν το χέρι στην τσέπη για υπηρεσίες υγείας, τις οποίες έχουν πληρώσει ήδη με τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους.

Χαμένοι από αυτή την κατάσταση βγαίνουμε και εμείς οι εργαζόμενοι που η κυβέρνηση μας αναγκάζει να εργαζόμαστε σε απαράδεκτες και εξαντλητικές συνθήκες στερώντας βασικά εργασιακά δικαιώματα, όπως οι άδειες και τα ρεπό.

Όμως παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες εργαζομένων και πολιτών η κυβέρνηση και η διοίκηση της 7ης ΥΠΕ συνεχίζουν την τακτική σκόπιμης υποβάθμισης και αποδυνάμωσης του νοσοκομείου Αγ. Νικολάου και των δομών του ΕΣΥ.

Δεν μας φτάνουν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω της υποστελέχωσης του νοσοκομείου, τους τελευταίους μήνες έχουμε και ανώνυμα και επώνυμα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο να διασύρουν εργαζόμενους του νοσοκομείου, να γράφουν ψέματα και ψευδείς πληροφορίες και να κάνουν το άσπρο μαύρο για το προσωπικό.

Ζητούμε να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από αυτές τις άδικες επιθέσεις.

Ελπίζουμε να μην επανέλθει στο νοσοκομείο το αρνητικό κλίμα που υπήρχε μέχρι πριν ενάμισι χρόνο με υποτιμητικές και προσβλητικές συμπεριφορές εις βάρος των εργαζομένων από τους διοικούντες. Γι΄ αυτό ζητούμε να συνεχίσει να υπάρχει σεβασμός και εκτίμηση του έργου του προσωπικού, ώστε να μπορούμε να ασκούμε το δύσκολο έργο μας σε κλίμα ηρεμίας.

Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε ως εργαζόμενοι να προσφέρουμε στους ασθενείς και παράλληλα θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην πολιτική αποδυνάμωσης του ΓΝΑΝ και του ΕΣΥ, με αιτήματα για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των εργασιακών και μισθολογικών συνθηκών.

Δεν δεχόμαστε να εκτελέσουμε επιπλέον εργασίες και αντικείμενα (βραχιολάκι κ.α) αν πρώτα δεν ενισχυθεί το νοσοκομείο με επιπλέον εργαζόμενους.

Δεν δεχόμαστε να υπάρξει επιλεκτικη αντιμετώπιση των εργαζόμενων του ΓΝΑΝ στο ζήτημα του τρόπου ελέγχου προσέλευσης και αποχώρησης σε σχέση με τα άλλα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ και της χώρας.

Δεν θα ανεχθούμε να συνεχιστεί η αναντίστοιχη με τις πραγματικές ανάγκες και τα κενά αντιμετώπιση του ΓΝΑΝ στις προσλήψεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού.

Ζητούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις κενές οργανικές θέσεις του νοσοκομείου, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου 14ου μισθού, ασφαλιστική ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, ανθρώπινες και νόμιμες συνθήκες εργασίας, σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και την προσωπικότητα των εργαζομένων, ώστε να εξασφαλισθούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους υγειονομικούς, να αντιστραφεί το κύμα παραιτήσεων και να δημιουργηθεί κλίμα προσέλκυσης νέων ιατρών και εργαζομένων στο ΕΣΥ.

Αγωνιζόμαστε για ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής συνεχούς αποδυνάμωσης του ΕΣΥ προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων του χώρου.

Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση των εργαζομένων στην υγεία που θα γίνει στις 27/5/2026 στο Ηράκλειο.

Εκ του Δ.Σ.