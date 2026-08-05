Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του Βασίλη Σολιδάκη στη Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος.

Διάρκεια έκθεσης: 3–30 Αυγούστου 2026 Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή, 19:00–21:00

Ο Βασίλης Σολιδάκης γεννήθηκε στη Σητεία. Έκανε ελεύθερες σπουδές στη ζωγραφική από το 1968 και τις συνέχισε το 1973 κοντά στον Δημήτρη Περδικίδη στη Μαδρίτη. Παρουσίασε την πρώτη του ατομική έκθεση το 1978 στην Αθήνα. Ακολούθησε σειρά ατομικών και ομαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το έργο του κινείται στο πλαίσιο ενός παραστατικού εξπρεσιονισμού. Είναι ένας καλλιτέχνης με ανεπτυγμένη ευαισθησία και φιλοσοφικές τάσεις, που αντιμετωπίζει τη ζωγραφική όχι μόνο ως πεδίο έρευνας, αλλά και ως πεδίο καταγραφής και ανάπτυξης των θέσεών του.

Το έργο του μάς δείχνει την πορεία του καλλιτέχνη από την Ύλη στην Ιδέα, παρακινώντας μας σε άγνωστα ταξίδια στους αχανείς κόσμους της Ύπαρξης και παραδίδοντάς μας τη δική του θεωρία, το δικό του ατομικό σύστημα ερμηνείας ή συγκρότησης μιας κοσμικής διάστασης.