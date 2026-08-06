Στις εκδηλώσεις μνήμης για την ιστορική Μάχη των Βρυσών, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στις Βρύσες Μεραμβέλλου, παρευρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Πλακιωτάκης επισήμανε ότι η Μάχη των Βρυσών αποτελεί μια από τις λαμπρότερες σελίδες της κρητικής ιστορίας και ένα διαχρονικό σύμβολο θάρρους, αυταπάρνησης και αγάπης για την πατρίδα. Τόνισε ότι η ιστορική μνήμη δεν είναι μόνο χρέος απέναντι στους ήρωες που αγωνίστηκαν, αλλά και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, καθώς υπενθυμίζει πως η ελευθερία, η δημοκρατία και η εθνική αξιοπρέπεια απαιτούν διαρκή εγρήγορση, ενότητα και υπευθυνότητα.

«Τιμούμε τους ήρωες της Μάχης των Βρυσών και αντλούμε δύναμη από το παράδειγμά τους, ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για μια Ελλάδα ισχυρή, με αυτοπεποίθηση και προοπτική. Η διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης αποτελεί ευθύνη όλων μας και θεμέλιο της εθνικής μας ταυτότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιωτάκης.