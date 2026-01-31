Με απολογισμό του έργου τα δημοτικής αρχής συνόδευσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου και επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού «Ενωτική Κίνηση Πολιτών» Μανώλης Μενεγάκης την κοπή της βασιλόπιτας του συνδυασμού, η οποία πραγματοποιήθηκε απόψε στο Εργατικό Κέντρο Λασιθίου.

Ο κ. Μενεγάκης μίλησε εφ’ όλης της ύλης και για τη συνολική εμπειρία του από τη διετή διαχείριση των τοπικών υποθέσεων του Δήμου, σημειώνοντας ότι “το αποτέλεσμα δεν είναι δουλειά ενός προσώπου, του ιδίου προσωπικά ή μόνο ή δυο –τριών προσώπων, αλλά μια συλλογική μεγάλη προσπάθεια ανθρώπων εμφανών και αφανών, οι οποίοι έχουν δώσει πολλές φορές και αθόρυβα πάρα πολύ χρόνο από τις προσωπικές τους εργασίες για να παραχθεί ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό για τον τόπο μας”, είπε.



«Τα δυο χρόνια που πέρασαν, δεν ήταν εύκολα, σε ένα Δήμο με αρκετές δυσκολίες, με έργα που είχαν τελματώσει, με μπλοκαρισμένες διαδικασίες για χρόνια, με μια δημοτική μειοψηφία που πολλές φορές κινείται με λαϊκισμό, με αντιδράσεις από ανθρώπους του παρελθόντος που φαίνεται να μην ικανοποιούνται με την υστεροφημία την οποία άφησαν πίσω τους κα γενικότερα μα διάφορα εμπόδια και αντιδράσεις», τόνισε ο κ. Μενεγάκης.

«Το έργο έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται και είναι σημαντικό», είπε ο Δήμαρχος, παραθέτοντας σειρά έργων, μελετών, προτάσεων και παρεμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί, εξελίσσονται ή προσμένουν ένταξη και χρηματοδότηση από κεντρικούς ή περιφερειακούς πόρους.

«Αυτός ο συνδυασμός έχει ζήλο, αγάπη για τον τόπο και το ιδιωτικό συμφέρον το έχει αφήσει στην άκρη – κάτι πολύ σημαντικό και αξίζουν «μπράβο» σε όλα τα μέλη του συνδυασμού για την πολύ σωστή στάση που τηρούν», είπε ο κ. Μενεγάκης καλώντας τα μέλη του συνδυασμού του να παραμείνουν συμμέτοχοι, ενεργοί, γιατί, όπως είπε, ο αγώνας αυτός που γίνεται καθημερινά, δεν κερδίζεται από έναν»…

Ο Δήμαρχος εξέπεμψε μήνυμα με αποδέκτη την Περιφέρεια Κρήτης, τονίζοντας ότι οι χρηματοδοτήσεις του Δήμου από την Περιφέρεια είναι ανύπαρκτες ενώ ο Δήμος έχει καταθέσει ώριμες μελέτες 1,5 εκατομμυρίου που περιμένουν χρηματοδότηση, αλλά και άλλα έργα που αφορούν το Μεραμβέλο και δικαιούνται χρηματικούς πόρους από την Περιφέρεια για να υλοποιηθούν, όπως η παράκαμψη της Ελούντας κ.α. Εν αντιθέσει με τις κατανομές που κάνει η Περιφέρεια σε άλλους Δήμους στην υπόλοιπη Κρήτη, ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει αδικηθεί, είπε ο Δήμαρχος, τονίζοντας ότι μόλις η Περιφέρεια πάρει την κρατική επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η δημοτική αρχή θα διεκδικήσει το κομμάτι που δικαιούται και αναλογεί στο Δήμο Αγίου Νικολάου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ