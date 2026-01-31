Με 8 νέους αστυνομικούς – 4 αρχιφύλακες και 4 υπαρχιφύλακες ενισχύεται η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου το επόμενο χρονικό διάστημα με τις νέες τοποθετήσεις/μεταθέσεις που αποφάσισε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Είναι μια γερή «ένεση» για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των Αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού, ικανοποιώντας έτσι σε ικανοποιητικό βαθμό το αίτημα και της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Λασιθίου, η οποία με την ευκαιρία των τακτικών μεταθέσεων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας είχε ζητήσει από το υπουργείο κοινοποιώντας το αίτημα και στον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη κ.α. την ανάγκη κάλυψης των κενών που έχουν δημιουργηθεί στο πέρασμα του χρόνου, επισημαίνοντας ειδικά, ότι μέσα στο 2026 αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν 10 αστυνομικοί.

Γνωρίζοντας το ζήτημα και από την άμεση, προσωπική ενημέρωση που είχε με τη διοίκηση της Ενωσης Αστυνομικών υπαλλήλων, ο κ. Πλακιωτάκης είχε συνεργασία με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχ. Χρυσοχοϊδη, επιτυγχάνοντας την τοποθέτηση των οκτώ αστυνομικών στο Λασίθι.