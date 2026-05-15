Ο υπεύθυνος του έργου της κατασκευάστριας εταιρείας ΑΚΤΩΡ Άρης Φρουζάκης συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Ο κ. Φρουζάκης μίλησε για το Δελτίο που είχαν εκδώσει πριν 10 ημέρες, όταν είχε γίνει αποκλεισμός του ΒΟΑΚ, σχολιάζοντας πως αυτό ήταν μια έκτακτη συνθήκη για λόγους ασφάλειας. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την αστυνομία αλλά και την τροχαία, που βοήθησαν στον έγκαιρο αποκλεισμό και στην επιτυχημένη καθαίρεση επικρεμάμενων βράχων, οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκε, ήταν κίνδυνος όχι μονάχα στη φάση των εργασιών αλλά και για δεκαετίες, για τους ανυποψίαστους οδηγούς που κυκλοφορούσαν στον ΒΟΑΚ.

Παρόμοια θέματα, σημείωσε, είχαν στο Ρόδο Αμάραντο, ενώ τώρα παρόμοια ζητήματα βρήκαν και στην περιοχή του Ξηροπόταμου. Αυτά, είπε, καθαιρούνται, αλλά θα χρειαστεί να κάνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Στα πλαίσια αυτά έχουν εκπονήσει κυκλοφοριακή μελέτη με χρήση της ΠΕΟ και για τα λεωφορεία, την οποία θα παρουσιάσουν τις επόμενες ημέρες. Στα πλαίσια αυτά θα αξιοποιήσουν και την ΠΕΟ, ώστε να μπορέσουν να επιταχύνουν τις εργασίες και να τις εκτελέσουν με τη μέγιστη ασφάλεια για τον κόσμο.

Οι ανατινάξεις

Θεωρούν, όπως είπε ο κ. Φρουζάκης, ότι όλες οι χωματουργικές εργασίες μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό, σχολίασε, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, καθώς αυτές είναι που οχλούν περισσότερο και καθυστερούν τις εργασίες. Μέσα στο καλοκαίρι, ενημέρωσε πως θα επικεντρωθούν στις εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών και ολοκλήρωσης τμημάτων των δρόμων που θα αποσυμφορήσουν την όχληση που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στον δρόμο. Ενημέρωσε πως η κυκλοφοριακή μελέτη τους επεκτείνεται σχεδόν σε όλο το τμήμα των 10 χλμ. που προσπαθούν να παραδώσουν, από τη Νεάπολη μέχρι και τα βενζινάδικα του Αγίου Νικολάου.

Οι δυσκολίες

Περιέγραψε πως το έργο είναι δύσκολο και το γνώριζαν. Για αυτό πρότειναν μια σειρά αλλαγών και τροποποιήσεων, οι οποίες, όπως είπε, έγιναν δεκτές από το Υπουργείο, που στην ουσία «ξεκλείδωσε» την εφικτότητα μελλοντικής ολοκλήρωσής του. Το έργο, σημείωσε, είχε σημαντικά θέματα από τον αρχικό σχεδιασμό του, που δημιούργησαν καθυστερήσεις. Ο κ. Φρουζάκης τόνισε πως βρίσκονται στη φάση που όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί, οι μελέτες έχουν επικαιροποιηθεί, έχουν γίνει αποδεκτές και πλέον θεωρούν πως πρόκειται για ένα έργο που έχει ημερομηνία λήξης.