Χθες, στο Επιμελητήριο Λασιθίου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου «Το Κόκκινο Νήμα» του πρώην Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού.

Για το βιβλίο μίλησαν ο Ηλίας Βασιλάρας, οφθαλμίατρος και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών ΕΣΥ Λασιθίου, ο Μανώλης Θραψανιώτης, οδοντίατρος και πρώην βουλευτής, καθώς και η Ανθή Χαλκιαδάκη, παθολόγος–εντατικολόγος και διευθύντρια ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Την εκδήλωση έκλεισε με ομιλία του ο ίδιος ο συγγραφέας, Ανδρέας Ξανθός. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Νίκος Σγουρός.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολιτών και εκπροσώπων του χώρου της υγείας, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό προβληματισμό γύρω από τις προκλήσεις του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Οι παρεμβάσεις των ομιλητών ανέδειξαν έντονα την πολιτική και κοινωνική του διάσταση, υπογραμμίζοντας τη διαχρονικότητα των ζητημάτων που θέτει το «Κόκκινο Νήμα». Αναλυτικό ρεπορτάζ ακολουθεί στην έντυπη ΑΝΑΤΟΛΗ ενώ ακολουθούν αποσπάσματα και δηλώσεις από την Βιβλιοπαρουσίαση.