Συνάντηση για θέματα Πολιτικής Προστασίας με επίκεντρο τη αντιπυρική προστασία πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, στην οποία συμμετέχουν, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Λασιθίου Δημήτρης Καλλιοντζής, ο επικεφαλής της ΕΔΕΑΚ Σητείας Γιάννης Δασκαλάκης και ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τετρακίνησης Ιεράπετρας Ιωάννης Μπαρούμας.

Ανακοινώθηκε η παραλαβή σημαντικού εξοπλισμού και τεχνικών μέσων για τις τέσσερις πιστοποιημένες ομάδες εθελοντών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις Πολιτικής Προστασίας στο Λασίθι και, όπως τονίστηκε, ο νομός θα διεκδικήσει επιπλέον μέσα αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης από τη Γ. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας θα μισθωθεί από ιδιώτη δεύτερο drone το οποίο θα λειτουργεί επί 12ώρου βάσεως για την κατόπτευση της δασικής ζώνης στο Βαθύ μέχρι τον Κρούστα, ενώ ήδη υπάρχει σταθερό drone που ελέγχει την περιοχή του Σελάκανου.

Το Λασίθι διεκδικεί και τρίτο drone για να τεθεί σε επιχειρησιακή δράση στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας.

Ειδική αναφορά έγινε στην ανάγκη καθαρισμού αστικών και περιαστικών οικοπεδικών εκτάσεων, από την χαμηλή βλάστηση.

