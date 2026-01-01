Κατανυκτική ήταν η πρωτοχρονιάτικη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που εψάλη στον καθεδρικό ιερό ναό της Αγίας Τριάδος ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου, πλαισιωμένου από τους ιερείς των ενοριών του Αγίου Νικολάου.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας εψάλει δοξολογία επί τη ενάρξει του νέου έτους.

Στη συνέχεια ο κ. Γεράσιμος ευλόγησε, έκοψε και μοίρασε στους πιστούς τη βασιλόπιτα μαζί με μια εικόνα του Μεγάλου Βασιλείου, ανταλλάσσοντας ευχές για το νέο έτος.

Στη θεία λειτουργία και στη δοξολογία παρέστη ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης,ο οποίος αντάλλαξε ευχές με τους ενορίτες.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ