Ο Αγροτικός Σύλλογος Σητείας με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους αγρότες της περιοχής, θεωρεί σημαντικό να τοποθετηθεί σχετικά με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες και δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν γίνει από ομάδα συναδέλφων.

Κατανοούμε πλήρως την αγωνία, τον προβληματισμό και την ανάγκη έκφρασης που υπάρχει σήμερα στον αγροτικό κόσμο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι κοινά και αφορούν όλους μας, ανεξάρτητα από επιμέρους απόψεις ή τρόπους δράσης.

Πιστεύουμε όμως ακράδαντα ότι η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητα, στον διάλογο και στη συλλογική λήψη αποφάσεων.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Σητείας αποτελεί τον φυσικό χώρο που μπορούν να συζητηθούν όλες οι απόψεις, να κατατεθούν προτάσεις και να διαμορφωθεί κοινή γραμμή διεκδίκησης, με σεβασμό στη δημοκρατική λειτουργία.

Για το λόγο αυτό, απευθύνουμε κάλεσμα, σε όλους τους συναδέλφους αγρότες, χωρίς αποκλεισμούς, να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες του Συλλόγου, να καταθέσουν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους και να συμβάλουν εποικοδομητικά στη διαμόρφωση των κοινών μας στόχων.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν περισσεύει κανείς. Μόνο με ενότητα, συνεννόηση και αλληλοσεβασμό μπορούμε να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ο Αγροτικός Σύλλογος έχει συσταθεί με βάση το Νόμο 4015/11, όπως προβλέπεται και εκπροσωπεί θεσμικά τους αγρότες της Σητείας.

Συμμετέχει σε όλες τις παγκρήτιες και πανελλαδικές συναντήσεις και κινητοποιήσεις και δραστηριοποιείται μεμονωμένα με ανάλογες ενέργειες για θέματα που αφορούν την οικονομία της περιοχής μας.

Ιδιαίτερα για το ελαιόλαδο, με την άψογη συνεργασία και του Δήμου Σητείας, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας, έχει καταθέσει και εκκρεμούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τρεις φακέλους, πλήρως τεκμηριωμένους, με στοιχεία των καιρικών φαινομένων στην περιοχή μας από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (μετεωρολογική υπηρεσία, Περιφέρεια κ.λ.π.), σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ Κρήτης, με αίτημα την αποζημίωση των αγροτών για τη ζημιά που έχουν υποστεί στην ελαιοκαλλιέργεια.

Κατά τη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον εκπρόσωπό μας, ο οποίος είχε οριστεί από τους αγροτικούς συλλόγους του νομού Λασιθίου, τέθηκαν ξεκάθαρα και με έμφαση τα καυτά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας και ιδιαίτερα την ελαιοκαλλιέργεια. Αναδείχθηκε η τεράστια ζημιά που έχει υποστεί η παραγωγή την τελευταία τετραετία λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η σοβαρή απώλεια εισοδήματος των παραγωγών. Τα ζητήματα τέθηκαν απευθείας στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι δεσμεύτηκαν ότι τα αιτήματά μας θα εξεταστούν.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Σητείας παραμένει ανοιχτός στον διάλογο και θα συνεχίσει να εργάζεται συλλογικά με τους θεσμικούς εκπροσώπους της Τοπικής αυτοδιοίκησης και του Συνεταιριστικού χώρου για το καλό όλων των αγροτών.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Σητείας