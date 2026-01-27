Έως το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, θα έχετε την ευκαιρία να δηλώστε συμμετοχή στην νυχτερινή καρναβαλική παρέλαση για το καρναβάλι Σητείας 2026.

Τηλέφωνο: 6932950510