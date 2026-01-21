Στη Λάστρο είχε σημειωθεί πτώση κορμού δέντρου στο οδόστρωμα. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης και των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕΛ προκειμένου να απομακρύνουν το εμπόδιο και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.