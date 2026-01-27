ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Μία ακόμη εκδρομή, φιλική για παιδιά και οικογένειες αλλά και για άτομα που δεν περπατούν μεγάλες αποστάσεις, διοργανώνει ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου .

Θα περπατήσουμε την αγαπημένη μας, πολύ όμορφη και εύκολη διαδρομή Μέσα Μουλιανά – Μυρσίνη , από την παλιά Εθνική Οδό.

Πρόκειται για μια ήπια διαδρομή, μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων , με συνολική διάρκεια περίπου μιάμισης ώρας .

Σημείο συγκέντρωσης: μπροστά από το Κολυμβητήριο

Ώρα συγκέντρωσης: 09:15

Αναχώρηση: το αργότερο στις 09:30

Η εκδρομή εντάσσεται στην προσπάθεια του Συλλόγου να προωθήσει την πεζοπορία, να αναδείξει τα ευεργετήματα της και να καλλιεργήσει την αγάπη για τη φύση, ιδιαίτερα στα παιδιά.

Στην εκδρομή, θα περπατήσουν μαζί μας και παιδιά από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας , στο πλαίσιο της δράσης «Σχολεία – Κόμβοι Υγείας» του προγράμματος «Τροφή για Δράση» , που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΕΛΜΕΠΑ (Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας Σητείας) .

Για τη συμμετοχή των παιδιών είναι απαραίτητη η παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα τους.

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά αυτοκίνητα .

Μετά το πέρας της εκδρομής θα ακολουθήσει στάση στην πανέμορφη Μυρσίνη για πικ νικ , με ό,τι έχει φροντίσει να φέρει ο καθένας.

Σας περιμένουμε να περπατήσουμε μαζί και να απολαύσουμε άλλη μία όμορφη Κυριακή στη φύση!

Για την καλύτερη οργάνωση της εκδρομής παρακαλείστε να δηλώσετε συμμετοχή έως Παρασκευή βράδυ.

Δηλώσεις συμμετοχής:

697 335 7549 – Σφενδουράκης Αργύρης

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι παρακάτω όροι έχουν στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη συμμετοχή όλων στις δραστηριότητες του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας:

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η ιδιότητα μέλους του Συλλόγου και η τακτοποίηση της ετήσιας οικονομικής υποχρέωσης.

Όσοι δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν την ημέρα της εκδρομής. Το κόστος εγγραφής είναι 10€ ετησίως και ισχύει έως 31/12 κάθε έτους.

Κάθε μέλος συμμετέχει στις δράσεις του Συλλόγου με δική του ευθύνη . Ο Σύλλογος δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε συμβάν αφορά τους συμμετέχοντες.

Οι γονείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τα παιδιά τους.

Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής ή αποκλεισμού συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής ή ατομικής ασφάλειας.

Ο αρχηγός έχει επίσης το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη συμμετοχή σε άτομα που δεν τηρούν τους όρους ή δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Το πρόγραμμα των εξορμήσεων ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία της διαδρομής και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.