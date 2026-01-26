Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Σητείας παρευρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης συνοδευόμενος από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μάρω Νικητάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κα Βέρα Περράκη και την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας κα Μαριάννα Ξενικάκη.
Ο Δήμαρχος Σητείας στον χαιρετισμό του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαχρονική και ουσιαστική συμβολή του Συλλόγου, ο οποίος με ίδιες δυνάμεις και με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας έχει προχωρήσει σε σειρά εργασιών ανακαίνισης και βελτίωσης των υποδομών του Νοσοκομείου, καλύπτοντας την απουσία του κεντρικού κράτους.
Συνεχάρη τα μέλη του Συλλόγου για το αίσθημα ευθύνης, την ανιδιοτελή προσφορά και την κοινωνική ευαισθησία που επιδεικνύουν, τονίζοντας ότι η δράση τους αποτελεί παράδειγμα ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, ενώ εξέφρασε για μια ακόμα φορά την αμέριστη υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής στις σημαντικές πρωτοβουλίες του Συλλόγου.