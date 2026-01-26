Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Σητείας παρευρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης συνοδευόμενος από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Μάρω Νικητάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κα Βέρα Περράκη και την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας κα Μαριάννα Ξενικάκη.

Ο Δήμαρχος Σητείας στον χαιρετισμό του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαχρονική και ουσιαστική συμβολή του Συλλόγου, ο οποίος με ίδιες δυνάμεις και με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας έχει προχωρήσει σε σειρά εργασιών ανακαίνισης και βελτίωσης των υποδομών του Νοσοκομείου, καλύπτοντας την απουσία του κεντρικού κράτους.