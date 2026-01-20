Σας προσκαλούμε στην κοπή της Βασιλόπιτας του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Σητείας, που θα γίνει την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στα Γραφεία του Τμήματος (Εργατικές Κατοικίες Β’)

Ο Πρόεδρος

Π. Ανδρουλιδάκης

Η Γραμματέας

Ε.Θανέλλα