Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ ν. Λασιθίου χαιρετίζει και στηρίζει τον αγώνα που δίνουν οι αγωνιζόμενοι αγρότες της Σητείας και καλεί τα μέλη του να στηρίξουν την κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 /1 11:00 στο Δημαρχείο Σητείας.

Ο αγώνας των αγροτών είναι και δικός μας αγώνας. Οι αγρότες αγωνίζονται να μείνουν στα χωράφια και τα βοσκοτόπια τους, να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα, για να συνεχίσουν την παραγωγή των αγαθών που έχει ανάγκη ο απλός λαός.

Την ίδια στιγμή που δισεκατομμύρια δίνονται για εξοπλισμούς, πολεμικές δαπάνες και εφοπλιστές, για τις ανάγκες των αγροτών και του λαού «δεν υπάρχουν χρήματα». Η πολιτική που ξεκληρίζει τους αγρότες είναι η ίδια που μας έχει πετσοκόψει τις συντάξεις, είναι η ίδια που γεννάει την ακρίβεια και μας κάνει να στενάζουμε κάθε φορά που βρισκόμαστε μπροστά στα ράφια των supermarket.

Ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι είναι από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των αγροτών και στηρίζουν τον αγώνα τους, ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Λασιθίου εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη του στον δίκαιο αγώνα των αγροτών μας, που είναι αγώνας και όλου του λαού.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. ν. Λασιθίου