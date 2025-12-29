Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του συντοπίτη, διαπρεπούς λαογράφου και πρωτοπόρου κινηματογραφιστή του λαϊκού πολιτισμού Γεωργίου Αικατερινίδη.

Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λαογράφους της μεταπολεμικής περιόδου, ο οποίος άφησε με την δράση του πολύτιμη παρακαταθήκη στην καταγραφή και ανάδειξη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, με ιδιαίτερη αγάπη για την Κρήτη.

Ο Γεώργιος Αικατερινίδης υπηρέτησε στο Λαογραφικό Αρχείο, Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών από το 1964 έως το 2002 όταν αποχώρησε ως Διευθυντής Ερευνών.

Το έργο, το ήθος και η προσφορά του θα αποτελούν σημείο αναφοράς για τις νεότερες γενιές.