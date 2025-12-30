Με απέραντη συγκίνηση και βαθιά θλίψη, αποχαιρετήσαμε στο Ναό του Αγίου Αντωνίου, της πόλης του Αγίου Νικολάου, τον αγαπητό και εξαίρετο φίλο, Νίκο Τζανόπουλο.

Τον επί σειρά ετών πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λασιθίου, οδηγό και συνοδοιπόρο στις προσπάθειες για ανάπτυξη του επιχειρείν και την ενίσχυση της οικονομίας, σε έναν τόπο με τόσες ανάγκες.

Ένας πρόεδρος ίσος προς ίσους, χωρίς έπαρση ή κλειστές πόρτες. Ένας άνθρωπος ακούραστος, αξιοπρεπής, δοτικός και οραματιστής. Μας δίδαξε την ενότητα και τη συνεργασία, την ευθύνη και την πίστη στον άνθρωπο.

Στις προσωπικές μας στιγμές, διατηρούσε πάντα το πηγαίο χιούμορ, την διάθεση για ζωή και το ενδιαφέρον για την πρόοδο όλων των συνεργατών του. Αξέχαστο και ανεξίτηλο στην μνήμη όλων όσων συμμετείχαν το ταξίδι στην Τουρκία.