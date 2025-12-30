Συνάντηση με εκπροσώπους των Συλλόγων Συνταξιούχων του Δήμου είχε σήμερα ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης στο γραφείο του, στο πλαίσιο του διαλόγου και της συνεχούς επικοινωνίας της Δημοτικής Αρχής με τους δημότες.

Ένα πάγιο αίτημα τους έθεσαν πλέον από κοινού, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της έδρας των συλλογικών τους οργάνων, ενώ δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή εγκάρδιων ευχών.

Ως δίκαιο χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Σητείας το αίτημα των συνταξιούχων, που θα δώσει στην περαιτέρω δράση τους σημείο αναφοράς. Όπως ανέφερε ο κ Ζερβάκης, μία προοπτική που θα μπορούσε να ικανοποιήσει το συγκεκριμένο αίτημα είναι η ολοκλήρωση του Επαρχείου το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο, παραχώρησης χώρων στέγασης συλλογικοτήτων, φορέων κ.α., κάτι που στην παρούσα συγκυρία αδυνατεί να παρέχει λόγω έλλειψης διαθέσιμων ακινήτων ιδιοκτησίας του.