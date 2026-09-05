Συνεχίζει τις προσθήκες στο δυναμικό του ο ΑΟΑΝ, με έναν ακόμη νεαρό ταλαντούχο παίκτη, τον Φλαμπιόν Μαξακούλη, αναφέροντας στην ανακοίνωση του:

Στα πλαίσια της ενίσχυσης το έμψυχου δυναμικού της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, κάνουμε γνωστή τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Φλάμπιον Μαξακούλη.

Ο 19χρονος παίκτης ο οποίος αγωνίζεται ως ακραίος αμυντικός, στο ξεκίνημα του βρέθηκε σε Ηρακλή Λάρισας και Απόλλων Λάρισας και την περσινή ποδοσφαιρική περίοδο αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Γ’ εθνικής με τον ΠΟ Ελλασόνας στο πρώτο μισό και ολοκλήρωσε την σεζόν στον ΑΟ Ανθούπολης Λάρισας.

Μάλιστα, έχει κληθεί και στις ομάδες Κ17 και Κ19 της Εθνικής Αλβανίας.

Τον καλωσορίζουμε στον Άγιο Νικόλαο και την Κρήτη και του ευχόμαστε καλή αγωνιστική σεζόν χωρίς τραυματισμούς.