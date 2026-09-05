Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ, SUP, Surfing και του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου για τη συνδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος SUP στις 18-20 Σεπτεμβρίου 2026 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου SUP στις 22-23 Σεπτεμβρίου.

Η Ομοσπονδία διατηρεί την ευθύνη για το αγωνιστικό και θεσμικό σκέλος, τους κανονισμούς, τον αγωνιστικό σχεδιασμό, τους κριτές και τα τεχνικά στελέχη, χωρίς να αναλαμβάνει οικονομικό κόστος.

Ο Δήμος προβλέπεται να συμμετάσχει με έως 10.000 ευρώ και επιπλέον έως 10.000 ευρώ από τη ΔΑΕΑΝ, μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις, ενώ αναλαμβάνει υποστήριξη σε χώρους, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, καθαριότητα, αδειοδοτήσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, υγειονομική κάλυψη και προβολή.

Ο ΝΑΣΑΝ θα αναζητήσει χορηγίες και θα διαθέσει εθελοντές και στελέχη για την τεχνική και οργανωτική υποστήριξη.