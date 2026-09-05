Παίκτης της ΑΕ Νεάπολης είναι και πάλι ο Γιώργος Γκέκας όπως έκαναν γνωστό οι «πρασινοκίτρινοι» με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Αθλητική Ένωση Νεάπολης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή του Γιώργου Γκέκα στην οικογένεια της ΑΕΝ!

Ο Γιώργος Γκέκας δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πρόκειται για έναν έμπειρο και ποιοτικό ποδοσφαιριστή, με σημαντικές παραστάσεις από τις εθνικές κατηγορίες, ο οποίος γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού, αλλά και τι σημαίνει να φοράς τη φανέλα της Νεάπολης.

Η επιστροφή του έχει ιδιαίτερη σημασία για τον σύλλογό μας, καθώς ο Γιώργος έχει φορέσει ξανά τη φανέλα της ΑΕΝ, τόσο στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, όσο και τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας βασικό μέλος της ομάδας στις δύο συνεχόμενες κατακτήσεις του πρωταθλήματος Λασιθίου, τις σεζόν 2023/24 και 2024/25.

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΚΕΚΑ

Ο Γιώργος Γκέκας ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΝΟΜ και στη συνέχεια αγωνίστηκε στις ακαδημίες του Εργοτέλη και του ΟΦΗ.

Στην πορεία της καριέρας του έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων έχει φορέσει τις φανέλες των: ΑΕ Νεάπολης, ΑΟΑΝ, ΟΦ Ιεράπετρας, Απόλλωνα Καλαμαριάς, Αγροτικού Αστέρα, Πανσερραϊκού, Κρόνου Αργυράδων, Αχέροντα Καναλακίου, Θεσπρωτού, Αστέρα Βάρης, ΠΑΝΟΜ, ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ, Ερμή Ζωνιανών, Νίκη Σητείας.

Έχει αγωνιστεί στα πρωταθλήματα της Football League και της Γ’ Εθνικής, ενώ αγωνιστικά μπορεί να προσφέρει στη μεσοεπιθετική γραμμή, έχοντας ως κύρια θέση αυτή του μεσοεπιθετικού/«δεκαριού».

Με τη φανέλα της ΑΕΝ έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία, αποτελώντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα Λασιθίου.

Γιώργο, καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου! Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι ποδοσφαιριστές και όλη η οικογένεια της ΑΕ Νεάπολης σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας.