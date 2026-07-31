«Τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα σήμερα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ευαγγελία Γλαμπεδάκη, αναφορικά με την εξέλιξη της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση.

Η ίδια περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, τονίζοντας ότι καθοριστική ήταν η συμβολή των εθελοντών, οι οποίοι με αυταπάρνηση βρέθηκαν δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπως ανέφερε, εθελοντές από τα Σφακιά, τον Μυλοπόταμο αλλά και άλλες περιοχές της Κρήτης συνέβαλαν αποφασιστικά στον περιορισμό πολλών επικίνδυνων αναζωπυρώσεων. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην μάχη που δίνουν το ανθρώπινο δυναμικό και οι υπηρεσίες του δήμου.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, και σήμερα δεν επιχειρησαν εναέρια μέσα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στο πεδίο βρίσκονται ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο.

Σε κάθε περίπτωση η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο ο βασικός φόβος των αρχών εξακολουθεί να είναι οι αναζωπυρώσεις, κυρίως στις περιοχές του Ασώματου, της Πρέβελης και σε επιμέρους ενεργές εστίες, όπου συνεχίζεται αδιάκοπα η επιχείρηση κατάσβεσης.