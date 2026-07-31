ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026
• Κυριακή 02 Αυγούστου | 10:00 π.μ.
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Εκδήλωση: 1ο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού Φουρνής
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Τοποθεσία: Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Φουρνής
• Πέμπτη 06 Αυγούστου | 20:00
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Εκδήλωση: Ενημερωτική Εκδήλωση Πρώτων Βοηθειών – Βασική Υποστήριξη της Ζωής και Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή
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Παρουσίαση: κος Ρουκουνάκης Ιωάννης (MD, MSc, Ορθοπαιδικός – Χειρουργός, Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών BLS/AED)
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Τοποθεσία: Δημοτικό Σχολείο Φουρνής
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Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Φουρνιωτών και Φίλων της Φουρνής Κρήτης
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Είσοδος: Ελεύθερη
• Σάββατο 08 Αυγούστου | 17:30
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Εκδήλωση: 2ο Μπουγέλο Party (Για μικρούς και μεγάλους)
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Τοποθεσία: Στο προαύλιο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φουρνής
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Είσοδος: Ελεύθερη
• Σάββατο 15 Αυγούστου | 09:00 – 13:00
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Εκδήλωση: Εθελοντική Αιμοδοσία
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Τοποθεσία: Στο χώρο του Ιατρείου Φουρνής
• Δευτέρα 17 Αυγούστου | 20:30
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Εκδήλωση: Κρητικό Παραδοσιακό Γλέντι
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Μουσική: Θα μας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα Κωστής & Γιώργος Σαριδάκης
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Τοποθεσία: Προαύλιο πρώην Δημοτικού Σχολείου Φουρνής
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Είσοδος: 15€ (Πλήρες μενού, εκτός ποτά)
• Σάββατο 29 Αυγούστου | 21:00
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Εκδήλωση: 2ο Summer Party
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Τοποθεσία: Προαύλιο πρώην Δημοτικού Σχολείου Φουρνής
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Είσοδος: Ελεύθερη