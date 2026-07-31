«Κανένας δεν περπατά στο ίδιο ποτάμι δυο φορές.

Διότι το ποτάμι δεν είναι ποτέ ίδιο, αλλά ούτε κι ο άνθρωπος.»

Ηράκλειτος

Με αυτή τη σκέψη ξεκινήσαμε άλλη μία καλοκαιρινή διαδρομή, μία από εκείνες που έχουμε καθιερώσει να πραγματοποιούμε κάθε χρόνο, σε μία από τις νύχτες της πανσελήνου. Οι συνθήκες δεν είναι ποτέ ίδιες: ο καιρός αλλάζει, οι άνθρωποι αλλάζουν, τα χρόνια περνούν. Κι όμως, κάθε φορά η εμπειρία είναι μοναδική και μαγική.

Παρότι ο δυνατός άνεμος απέτρεψε αρκετούς από το να συμμετάσχουν, μια ομάδα 20 πεζοπόρων αποφάσισε να το προσπαθήσει και τα κατάφερε. Ξεκινώντας από το Αστιβιδωπό, ακολουθήσαμε το παλιό μονοπάτι και, περνώντας από το Κακό Βουνί, ανηφορίσαμε προς την κορυφή των Ανεφαλάκων. Λίγο πριν φτάσουμε, μας χάρισε η φύση τη μοναδική golden hour, εκείνη τη μαγική στιγμή που όλα βάφονται χρυσά και αποκτούν μια ξεχωριστή ζεστασιά.

Τα νεότερα μέλη της ομάδας ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα με το σύντομο σκαρφάλωμα που μας οδήγησε πιο γρήγορα στην κορυφή, μια ιδέα του αρχηγού και ιστορικού προέδρου του Συλλόγου μας, Λεωνίδα Κλώντζα. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, απολαύσαμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα και, λίγο αργότερα, την ανατολή της πανσελήνου.

Η επιστροφή ξεκίνησε από την κορυφογραμμή και, καθώς έπεφτε το σκοτάδι, άναψαν οι φακοί μας. Μέσα στο ημίφως συναντήσαμε το μονοπάτι που μας οδήγησε στον δρόμο και, ολοκληρώνοντας την κυκλική διαδρομή, επιστρέψαμε από το ιστορικό μινωικό μονοπάτι που συνδέει το Οροπέδιο Καθαρού με την Κριτσά. Μια ακόμη βραδιά που θα μείνει στη μνήμη μας.

Αρχηγέ, σε ευχαριστούμε!

ΑΡΧΗΓΟΣ: Λεωνίδας Κλώντζας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λεωνίδας Κλώντζας, Γιάννης Πάγκαλος