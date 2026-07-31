Το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου Σίλα Νεαπόλεως, στην “αποστολική γειτονιά”, όπως χαρακτήρισε την περιοχή αυτή, λόγω των εκεί ευρισκόμενων Ναών που είναι αφιερωμένοι στους Αποστόλου Τίτο και Σίλα, μαθητές και οι δύο του Αποστόλου Παύλου.

Απευθυνόμενος στους πιστούς, σημείωσε: “Οι Απόστολοι βρίσκονται ανάμεσά μας, για αυτό και πρέπει να τους τιμούμε. Αλλά για να τιμήσουμε έναν Απόστολο, θα πρέπει να μάθουμε τι έκανε. Το αποστολικό αξίωμα και τον αποστολικό θρόνο τα καμαρώνουμε, για την ιεραποστολή που εξετέλεσαν, τους Ναούς που ανήγειραν, για τις πράξεις τους που διαβάζουμε στις Γραφές και στα Συναξάρια τους. Όμως αποστολικό αξίωμα σημαίνει πόνος, σταυρός, διώξεις, βασανιστήρια, αποδοκιμασίες. Αλλά, μέσα από όλα αυτά ελκύθηκε η χάρη του Θεού και όλα όσα πέρασαν, ο ιδρώτας που έχυσαν και το αίμα τους που πότισε τους τόπους όπου κήρυξαν το Ευαγγέλιο, γέμισε την πατρίδα μας με μια ιδιαίτερη ευλογία”.