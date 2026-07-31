Στην περιοχή του Αμμουδιού (4ο Δημοτικό Σχολείο, οδός Ξανθουδίδου) είδαμε ένα από τα κινητά συστήματα μεταφόρτωσης απορριμμάτων (presscontainer), που θα εγκατασταθούν στον Άγιο Νικόλαο. Θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και συμπίεση μεγάλων ποσοτήτων αστικών αποβλήτων ή ανακυκλώσιμων υλικών.

Όπως μας ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος καθαρότητας κ. Γιώργος Μπελούκας, «οι πολίτες μπορούν να τοποθετούν σύμμεικτα σκουπίδια, όλα τα οικιακά απόβλητα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, όσα βάζουμε σήμερα στους πράσινους κάδους. Οι συμπιεστές είναι στεγανοί, χωρίς οσμές και διαθέσιμοι όλο το 24ωρο, κυρίως για τις επιχειρήσεις εστίασης. Στόχος είναι να μειωθούν οι γεμάτοι κάδοι, τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και η οπτική επιβάρυνση της πόλης. Απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία επιχειρηματιών και πολιτών».

Πώς πετάμε τα σκουπίδια; Βάζουμε τα απορρίμματα (καλά δεμένα σε σακούλες) ή τα χαρτόνια/ανακυκλώσιμα μέσα στην ειδική πόρτα (χοάνη) στο μπροστινό μέρος και την κλείνουμε.

Τι κάνει το μηχάνημα: Μόλις κλείσει η πόρτα, μια εσωτερική υδραυλική πρέσα σπρώχνει και πατάει τα σκουπίδια. Έτσι, τα συμπιέζει για να χωρέσουν πολύ περισσότερα (έως και 4-5 φορές παραπάνω).

ΛΕΩΝ.Κ.