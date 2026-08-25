Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 στον Άγιο Νικόλαο η ετήσια Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τον εθνομάρτυρα και ηγετική μορφή της Εθνικής Αντίστασης στην Κρήτη Ρούσσο Κούνδουρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 82 ετών από τον μαρτυρικό του θάνατο στις Φυλακές της Αγυιάς.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης -Παράρτημα Αγίου Νικολάου.

Το πρωί της Κυριακής τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του ανδριάντα του εθνομάρτυρα (πεζόδρομος 28ης Οκτωβρίου) και ακολούθησε κατάθεση λουλουδιών από τον εγγονό και δισέγγονο του Ρούσσου Κούνδουρου κ.κ. Ανδρέα και Τίτο, τον Α΄ αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου κ. Νίκο Καμινογιαννάκη και τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης – παράρτημα Αγίου Νικολάου κ. Ματθαίο Φιλιππάκη. Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι επισκέφθηκαν στο ιστορικό κτίριο της οικογένειας Κούνδουρου. Εκεί πραγματοποιήθηκε το επετειακό αφιέρωμα με κεντρικό ομιλητή τον συγγραφέα, δημοσιογράφο και λαογράφο κ. Μιχάλη Χουρδάκη (Νίσπιτα) ο οποίος φώτισε άγνωστες πτυχές της δράσης και της ηρωικής προσωπικότητας του Ρούσσου Κούνδουρου. Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά με παραδοσιακά ακούσματα οι Δημήτρης και Μανόλης Μπρόκος. Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων αναφερόμενος στη σημασία της επετείου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η θυσία του Ρούσσου Κούνδουρου αποτελεί διαχρονικό φάρο ευθύνης και μια ανεκτίμητη ιστορική παρακαταθήκη για τον τόπο μας. Σήμερα, 82 χρόνια μετά τον μαρτυρικό του θάνατο, τιμούμε έναν άνθρωπο που προέταξε το απαράμιλλο ήθος, την ακεραιότητα και την απόλυτη αγάπη για την πατρίδα πάνω από την ίδια του τη ζωή. Ο Ρούσσος Κούνδουρος δεν υπήρξε απλώς ένας αγωνιστής, αλλά μια εμβληματική φυσιογνωμία που με τη στάση του δίδαξε τι σημαίνει προάσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Το χρέος του Δήμου μας και της κοινωνίας μας δεν εξαντλείται στην απόδοση τιμών, έχουμε την υποχρέωση να διατηρήσουμε ζωντανή αυτή την ιστορική μνήμη και να μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές τις αξίες της ενότητας και της αυταπάρνησης, ειδικά σε μια εποχή γεμάτη σύγχρονες προκλήσεις». Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, με την υπ’ αριθμόν 250/2025 απόφασή του, κίνησε επίσημα τη διαδικασία για την καθιέρωση Δημόσιας Εορτής Τοπικής Σημασίας, με τιμώμενο πρόσωπο τον Ρούσσο Κούνδουρο και το γεγονός της θυσίας του. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα της δημοτικής αρχής για την ανάδειξη και την απόδοση της οφειλόμενης τιμής στην ιστορική μνήμη του τόπου.