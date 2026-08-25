Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Αγίων Δέκα, στον Δήμο Γόρτυνας Ηρακλείου. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 16:40, προκαλώντας άμεσα, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς η περιοχή βρίσκεται και σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Οι δυνάμεις ενισχύονταν συνεχώς, ενώ υπολογίζεται ότι συνολικά έφτασαν και επιχείρησαν περίπου 75 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 22 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν τέσσερα ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμε και ο Δήμος Γόρτυνας με υδροφόρες. Νωρίτερα, στις 17:27, είχε εκδοθεί και μήνυμα μέσω του 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η άμεση κινητοποίηση έφερε αποτέλεσμα και στην περιοχή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, με τις ισχυρές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο.