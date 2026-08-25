Με κατάνυξη και τη συμμετοχή Αρχιερέων, πολυάριθμου Ιερού Κλήρου και πλήθους πιστών εορτάστηκε στα Χανιά η μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου, Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, καθώς και τα πρώτα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου ως Ποιμενάρχου της τοπικής Εκκλησίας.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Χανίων, τόσο κατά την παραμονή όσο και κατά την κυριώνυμη ημέρα της εορτής.

Πανηγυρικός Εσπερινός

Το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, στον οποίο, μαζί με τον εορτάζοντα Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο, συγχοροστάτησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος.

Παρέστησαν πολυάριθμοι κληρικοί από τα Χανιά και άλλες περιοχές της Ελλάδος, μοναστικές αδελφότητες, εκπρόσωποι των Αρχών και πλήθος πιστών, οι οποίοι προσήλθαν για να τιμήσουν τον Πρωτεπίσκοπο της Κρήτης και να ευχηθούν στον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη της Κυδωνίας και του Αποκόρωνα.

Μετά την Αρτοκλασία τον λόγο έλαβε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη θέση που κατέχει ο Απόστολος Τίτος στη ζωή και την ιστορία της Εκκλησίας της Κρήτης, υπογραμμίζοντας ότι η φετινή εορτή συμπίπτει με τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου από τη Βενετία στην Κρήτη.

Ο Σεβασμιώτατος ανέδειξε την πνευματική παρακαταθήκη της προς Τίτον Επιστολής του Αποστόλου Παύλου και την ευθύνη όλων —Αρχιερέων, Ιερού Κλήρου και λαού— να παραμένουν προσηλωμένοι στην «υγιαίνουσα διδασκαλία» και στην αποστολική παράδοση της Εκκλησίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η τοπική Εκκλησία Κυδωνίας και Αποκορώνου έχει φέτος έναν επιπλέον λόγο χαράς, καθώς για πρώτη φορά εορτάζει τα ονομαστήρια του νέου Ποιμενάρχου της. Τόνισε ότι η εορτή ενός Επισκόπου δεν αποτελεί απλώς μια ευκαιρία ανταλλαγής ευχών, αλλά εκκλησιαστικό γεγονός που φανερώνει τον πνευματικό δεσμό του Επισκόπου με το ποίμνιό του και την ευθύνη του να οδηγεί τα πνευματικά του παιδιά προς τη Βασιλεία του Θεού.

Ολοκληρώνοντας την προσλαλιά του, ο Σεβασμιώτατος κ. Πρόδρομος ανακάλεσε χαρακτηριστικό περιστατικό από την Ίμβρο, όπου παιδιά του τόπου απηύθυναν προς την Α.Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο την ευχή να ζήσει όχι απλώς «χρόνια πολλά», αλλά «χρόνια αιώνια». Με την ίδια ευχή απευθύνθηκε και προς τον εορτάζοντα Μητροπολίτη κ. Τίτο, προτρέποντάς τον να στέκεται σταθερός στον θρόνο της τοπικής Εκκλησίας, με πιστότητα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αφοσίωση στην Αποστολοβάδιστη Εκκλησία της Κρήτης, ενότητα, αγάπη και χαρά.

Αντιφωνώντας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή του για την παρουσία των δύο Αρχιερέων, χαρακτηρίζοντάς τους πολύτιμα στηρίγματα τόσο της Εκκλησίας της Κρήτης όσο και του ιδίου προσωπικά.

Ευχαρίστησε θερμά τους Σεβασμιωτάτους κ. Κύριλλο και κ. Πρόδρομο για την αδελφική τους αγάπη, τη στοργή και την παρουσία τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας και της ομοψυχίας μέσα στην Εκκλησία και σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλις οχυρά».

Αναφερόμενος στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, επεσήμανε ότι σήμερα ο κόσμος έχει ανάγκη από ειρήνη, ενότητα, αγάπη, απλότητα, ηρεμία και ησυχία και τόνισε ότι αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας: να μεταδίδει την αλήθεια του Ευαγγελίου μέσα από την αγάπη και την εν Χριστώ ενότητα.

Ευχαρίστησε επίσης τον Ιερό Κλήρο, τις μοναστικές αδελφότητες, τους άρχοντες, τον ευλογημένο λαό και τους ιεροψάλτες, οι οποίοι με την παρουσία και τη διακονία τους συνέβαλαν στη λαμπρότητα και την κατάνυξη της εορτής.

Κλείνοντας, ζήτησε από όλους να προσεύχονται για τον Επίσκοπο του τόπου τους, σημειώνοντας με συγκίνηση ότι αποστολή του Επισκόπου είναι «να κομματιάσει την καρδιά του» και να τη μοιράσει στα πνευματικά του παιδιά, καθώς η αγάπη είναι εκείνη που ενώνει και χαρίζει πνευματικότητα, ειρήνη και απλότητα.

Κυριώνυμη ημέρα της εορτής

Το πρωί της Τρίτης 25 Αυγούστου τελέστηκαν ο Όρθρος και η πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον ίδιο Ιερό Ναό, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου και με τη συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα.

Εντός του Ιερού Βήματος συμπροσευχόταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, πνευματικός πατέρας του Σεβασμιωτάτου κ. Τίτου, ενώ συμμετείχαν πολυάριθμοι ιερείς και διάκονοι.

Τον Ιερό Ναό κατέκλυσε πλήθος πιστών, ενώ παρέστησαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατά την ώρα του Κοινωνικού τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, ο οποίος ανέπτυξε το θεολογικό και ποιμαντικό περιεχόμενο της προς Τίτον Επιστολής του Αποστόλου Παύλου και τη διαχρονική σημασία της για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Με αφετηρία δύο έννοιες της εποχής μας, την «ενσυναίσθηση» και την «αυτοαναφορικότητα», επεσήμανε ότι ο Απόστολος Παύλος και ο μαθητής του Τίτος είχαν βαθιά συναίσθηση της αποστολής και της διακονίας τους, παραδίδοντας το παράδειγμα μιας ζωής απαλλαγμένης από τον εγωκεντρισμό και στραμμένης προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συγχωρητικότητα του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συγχωρήσεως και της προσευχής για εκείνον που αδικεί και διώκει τον άνθρωπο.

Παράλληλα μίλησε για την ανάγκη καθαρότητας του νου, περιορισμού των λογισμών, ταπεινώσεως της καρδιάς και καλλιέργειας της προσευχής, τονίζοντας ότι ο άνθρωπος που έχει την αναφορά του στον Θεό δεν εγκλωβίζεται στο «εγώ» και στην αυτοαναφορικότητα, αλλά εκζητεί τη χάρη και το έλεος του Θεού τόσο στις επιτυχίες όσο και στις δοκιμασίες της ζωής.

Συνοψίζοντας το μήνυμα της εορτής, υπογράμμισε ότι ο Απόστολος Τίτος καλεί τον σύγχρονο άνθρωπο σε «καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη», καθαρό νου, επίγνωση της αποστολής του και υπέρβαση της εγωκεντρικότητας.

Αντιφώνηση του Σεβασμιωτάτου κ. Τίτου

Προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος κ. Τίτος απευθύνθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, τον οποίο χαρακτήρισε πνευματικό του πατέρα και στήριγμα της ζωής του.

Μέσω της παρουσίας του Γέροντος Χαλκηδόνος, ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε τον βαθύ πνευματικό του σύνδεσμο με την Α.Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, «τον φάρο του ευσεβούς ημών Γένους, τον πατέρα και ποιμενάρχη μας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Επανέλαβε την τιμή και την αφοσίωσή του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο χαρακτήρισε «κιβωτό του Γένους», ευχόμενος ο Θεός να το στηρίζει, ώστε να συνεχίζει να αποτελεί πηγή παρηγοριάς, δυνάμεως και χαράς για κάθε άνθρωπο που προστρέχει σε αυτό.

Παράλληλα ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα για τη συλλειτουργία και τον εμπνευσμένο λόγο του και ζήτησε από τους δύο έμπειρους Ιεράρχες να εύχονται και να τον στηρίζουν, ως νεώτερο Επίσκοπο της Εκκλησίας της Κρήτης, στη διακονία του στην ευλογημένη γη της Κυδωνίας και του Αποκόρωνα.

Τόνισε ακόμη ότι η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, με τις βαθιές πνευματικές της ρίζες, καλείται να προσφέρει «λόγον αγαθόν» και να μεταδίδει την «υγιαίνουσα διδασκαλία» του Αποστόλου των Εθνών Παύλου.

Προσφώνηση του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου εκ μέρους του Ιερού Κλήρου

Ακολούθως, εκ μέρους του Ιερού Κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως, προσφώνησε τον Σεβασμιώτατο ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντίνος Θωμαδάκης.

Στην προσφώνησή του αναφέρθηκε στη ζωή και την αποστολική διακονία του Αγίου Τίτου, του «γνησίου τέκνου κατά την κοινήν πίστιν» του Αποστόλου Παύλου, και συνέδεσε το πρότυπο του Πρώτου Επισκόπου Κρήτης με την ποιμαντική ευθύνη του σύγχρονου Επισκόπου.

Τόνισε ότι το επισκοπικό αξίωμα «δεν είναι αξίωμα εξουσίας, αλλά σταυρός αγάπης· δεν είναι τιμή κοσμική, αλλά διαρκής διακονία· δεν είναι ανάπαυση, αλλά καθημερινή θυσία για τον λαό του Θεού».

Αναφέρθηκε στην έως σήμερα παρουσία του Σεβασμιωτάτου κ. Τίτου και στην επιθυμία του για μια Εκκλησία ενωμένη, με αδελφική συνεργασία, πνεύμα εμπιστοσύνης, διάλογο, πατρική αγάπη και κοινή πορεία.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η εποχή μας έχει ανάγκη από Επισκόπους που «να γίνονται γέφυρες και όχι τείχη, να θεραπεύουν πληγές και όχι να δημιουργούν νέες, να εμπνέουν ελπίδα μέσα στις δυσκολίες», επισημαίνοντας ότι αυτή είναι η πνευματική κατεύθυνση που διακρίνεται ήδη στην ποιμαντική διακονία του Σεβασμιωτάτου.

Εκ μέρους των κληρικών διαβεβαίωσε τον Ποιμενάρχη ότι θα συνεχίσουν να στέκονται δίπλα του με πνεύμα υπακοής, συνεργασίας και ενότητας, ώστε όλοι μαζί να εργάζονται για την πρόοδο της τοπικής Εκκλησίας και τη δόξα του Τριαδικού Θεού.

Ως έκφραση ευλαβικού σεβασμού, αφοσιώσεως και αγάπης των εφημερίων της Ιεράς Μητροπόλεως, προσφέρθηκε στον Σεβασμιώτατο αρχιερατική ράβδος, ενώ αμέσως μετά εψάλη το Πολυχρόνιο του εορτάζοντος Ποιμενάρχου.