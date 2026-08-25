Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου η υλοποίηση ενός εξαιρετικά κρίσιμου προγράμματος, το οποίο αφορά την προληπτική προστασία των πολύτιμων δασικών περιοχών του νομού μας. Με τον συνολικό προϋπολογισμό της παρέμβασης να ανέρχεται στο σημαντικό ποσό των 930.000 ευρώ, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα έργο που αλλάζει τον χάρτη της δασοπροστασίας στην ανατολική Κρήτη. Ο στόχος είναι απολύτως σαφής και αφορά την έμπρακτη θωράκιση του φυσικού πλούτου, την προστασία των περιουσιών των συμπολιτών μας, αλλά και τη διαφύλαξη του τουριστικού μας προϊόντος, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με το φυσικό κάλλος του τόπου μας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται καθημερινά και πυρετωδώς βασιζόμενες πλήρως στο αναλυτικό σχέδιο έχοντας πυξίδα για τον ακριβή εντοπισμό των δραματικών ελλείψεων σε υποδομές και σημεία υδροληψίας, επιτρέποντας πλέον την ορθολογική και δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Εκτεταμένες διανοίξεις στο δασικό οδικό δίκτυο

Όπως τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, «ο πρώτος και ίσως ο πιο απαιτητικός πυλώνας των συνεχιζόμενων έργων, αφορά τη ριζική αποκατάσταση του δασικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, καθώς ένα πολύ μεγάλο τμήμα του είχε καταγραφεί σε μέτρια έως κάκιστη κατάσταση, εμποδίζοντας μέχρι πρότινος την ασφαλή πρόσβαση των μεγάλων πυροσβεστικών οχημάτων. Μέσα από όλα τα εν εξελίξει έργα, η ανατολική Κρήτη θωρακίζεται έμπρακτα, αποφασιστικά και προγραμματισμένα απέναντι στον πύρινο εφιάλτη».

– Όσον αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου, οι χωματουργικές παρεμβάσεις αναβαθμίζουν ήδη το δασικό οδικό δίκτυο σε κομβικούς οικισμούς, με έμφαση στο Βαθύ, το Καλό Χωριό, τον Κρούστα και την Πρίνα, περιοχές όπου υπάρχουν δασικές εκτάσεις με μεγάλη επικινδυνότητα.

– Στον Δήμο Ιεράπετρας τα βαρέα μηχανήματα ήδη επιχειρούν καθημερινά, εκτελώντας νέες διανοίξεις και συστηματικές συντηρήσεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι Μάλλες, το Σελάκανο, η Καλαμαύκα, οι Μεσελέροι, η Φανερωμένη, η Θρυπτή, καθώς και η ευρύτερη ζώνη γύρω από το Φαράγγι του Μυλωνά. Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται να αντιμετωπίσουν άμεσα υπαρκτούς κινδύνους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το δίκτυο από την Παναγία Ξακουστή προς τον Πλάτανο, όπου αποκαθίσταται το οδόστρωμα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάτρησης ελαστικών από την επικίνδυνη εμφάνιση μεταλλικών πλεγμάτων. Αντίστοιχα, διορθώνονται σταδιακά οι μεγάλες καθιζήσεις στη διαδρομή από Μάλλες προς Σελάκανο, απομακρύνεται ο κίνδυνος κατολισθήσεων στην τοποθεσία Σχίστρα, ενώ δρόμοι που παρέμεναν παντελώς απροσπέλαστοι, όπως η σύνδεση από Σχινοκάψαλα προς Λιβαδάκια, βελτιώνονται για να δοθούν με ασφάλεια στην κυκλοφορία των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

– Στον Δήμο Σητείας, εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες εξελίσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς στο Σταυροχώρι, τους Πεύκους, τις Παππαγιαννάδες, τους Σκλάβους, τη Ρούσσα Εκκλησία και τη Ζάκρο, παράλληλα με τον εξειδικευμένο και αναγκαίο καθαρισμό εντός του προστατευόμενου δάσους στο Βάι.

Εγκατάσταση νέων υδατοδεξαμενών

Την ίδια ώρα η αναβάθμιση του δικτύου των υδατοδεξαμενών προχωρά ταυτόχρονα, εξασφαλίζοντας πολλαπλασιαστική ισχύ τόσο στην αεροσυρόμενη, όσο και στην επίγεια δασοπυρόσβεση της περιοχής μας. Ήδη πραγματοποιούνται σχολαστικοί καθαρισμοί και απαραίτητες συντηρήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις υφιστάμενες δεξαμενές του νομού Λασιθίου. Επιπρόσθετα, η εγκατάσταση νέων δεξαμενών ανοικτού τύπου, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τον ταχύτατο εφοδιασμό των πυροσβεστικών ελικοπτέρων, υλοποιείται σε στρατηγικά σημεία μεγάλου υψομέτρου όπως το Αιρετικό, η Θρυπτή, τα Σχινοκάψαλα, το Σταυροχώρι, η Χανδρά και η Ζάκρος.

Συμπληρωματικά, τοποθετούνται νέες δεξαμενές κλειστού τύπου στους Πεύκους και στο εμβληματικό Φοινικόδασος του Βάι, προστατεύοντας αποτελεσματικά αυτά τα μοναδικά οικοσυστήματα.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται αυτή την περίοδο για την αυξημένη ασφάλεια των οικισμών, με την εγκατάσταση νέων κρίσιμων υποδομών στο αναγεννώμενο δάσος στο Σελάκανο και στο Μοναστηράκι της Παχειάς Άμμου. Στο Μοναστηράκι, μάλιστα, προχωρά η υλοποίηση της τεχνικής πρότασης για την τοποθέτηση ενός υπόγειου πλαστικού σωλήνα που θα δημιουργήσει κρουνό φυσικής ροής, ώστε τα μεγάλα υδροφόρα οχήματα να εφοδιάζονται άμεσα και εύκολα, παρακάμπτοντας έτσι το εμπόδιο της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς.

Αναβάθμιση του δικτύου πυροφυλακίων

Ο ολοκληρωμένος αυτός σχεδιασμός πλαισιώνεται από τη συνεχή βελτίωση των υποδομών έγκαιρης ανίχνευσης των πυρκαγιών. Οι εργασίες έχουν ήδη εντατικοποιηθεί για τη δημιουργία, την πλήρη αποκατάσταση και την ομαλή λειτουργία δέκα συνολικά πυροφυλακίων ανά Δήμο.

Συνεργεία πραγματοποιούν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, όπως απαραίτητες μονώσεις και ελαιοχρωματισμούς, σε παροπλισμένα μέχρι σήμερα πυροφυλάκια, όπως είναι αυτά στον Εσταυρωμένο της περιοχής Ανατολής και στον Πλάτανο Μαλλών, τα οποία επαναφέρονται επιτέλους σε ενεργό δράση.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ