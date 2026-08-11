Ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα σας προσκαλεί στις καθιερωμένες εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου στη Νεάπολη την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026.

Η Νεάπολη το ιστορικό κέντρο του Δήμου μας προετοιμάζεται να υποδεχθεί δεκάδες επισκέπτες στο μεγαλύτερο παραδοσιακό συναπάντημα του καλοκαιριού.

Το πρόγραμμα συνδυάζει την κατάνυξη των θρησκευτικών τελετών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγίας με την πλούσια πολιτιστική και αθλητική παράδοση του τόπου μας.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026

Ώρα : 7:00 μ.μ Ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός μετά των εγκωμίων της Υπεραγίας Θεοτόκου

10:15 μ.μ Ο Παρακλητικός Κανών και οι χαιρετισμοί εις την Κοίμησην της Θεοτόκου

21:30 Κατάβαση Τιμίου Σταυρού – Αγώνας Ανώμαλου Δρόμου

Κρητικό παραδοσιακό γλέντι στην κεντρική πλατεία Νεάπολης με το συγκρότημα του Γιώργου Γλυκόλαλου.

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

Ώρα :7:00 π.μ Όρθρος και η Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά το πέρας της οποίας θα ακολουθήσει η λιτανεία της Εφεστίου Εικόνος της Μεγάλης Παναγίας

7:00 μ.μ Ο Μεθεόρτιος Εσπερινός

18:00 Το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένοι αθλητικοί αγώνες «Δρήρεια» (αγώνας δρόμου 10 km – ποδηλατοβόλτα 21Km).

19:45 Καταληκτική ώρα τερματισμού – Απονομές νικητών

Στον αγώνα συμμετέχουν αθλητές ηλικιών (15-39/ 40-49/50-59/60 και άνω) Δηλώσεις συμμετοχής : https://www.atpro.gr/drireia/

Οι εκδηλώσεις του 15Αύγουστου θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 15/8 στην κεντρική πλατεία Νεάπολης με το παραδοσιακό γλέντι και το συγκρότημα του Νεκτάριου Σαμόλη.

Για περισσότερες πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στους αθλητικούς αγώνες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα : 6979923036 – 28410 – 89513.

Η είσοδος σε όλες τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.

Σας περιμένουμε όλους στη Νεάπολη για να τιμήσουμε την παράδοση, να διασκεδάσουμε με αυθεντική κρητική μουσική και να ζήσουμε από κοντά τη μοναδική φιλοξενία του τόπου μας.

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης

Συνδιοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης – Ποδηλατικός Όμιλος «Δρήρος».