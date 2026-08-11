Το Reggae Vibes Festival 2026 Live Edition θα πραγματοποιηθεί στις 14 Αυγούστου 2026 στην Παραλία Αλμυρού στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Η φετινή διοργάνωση συνδυάζει live εμφανίσεις και DJ sets με επίκεντρο τη reggae και dub μουσική.

Ώρα έναρξης : 21 :00

WWW.REGGAVIBES.GR Προπώληση εισιτηρίων :

Το 2025, ύστερα από την επιθυμία του κοινού, το Reggae Vibes επέστρεψε .

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού και η επιτυχημένη επιστροφή του φεστιβάλ γέννησαν μια νέα επιθυμία: να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο η μουσική εμπειρία.

Να συναντηθούν στην ίδια σκηνή οι DJs και οι live bands. Να ενωθεί η ενέργεια του DJ booth με τη δύναμη μιας ζωντανής εμφάνισης.

Φέτος, αυτή η επιθυμία γίνεται πραγματικότητα. Με επίκεντρο τη reggae και τη dub, το φεστιβάλ ανοίγει τον ορίζοντά του σε ένα ευρύτερο κοινό, παρουσιάζοντας μια πολυσυλλεκτική εμπειρία που συνδυάζει μπάντες, ηλεκτρονική μουσική, dance performances.

Το Reggae Vibes Musical 2026 δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης όχι μόνο για τους φίλους της reggae, αλλά και για το κοινό της ηλεκτρονικής μουσικής, των live bands και των σύγχρονων μουσικών υβριδίων.

Το φετινό Live Edition έρχεται με ένα line-up γεμάτο εκπλήξεις και καλλιτέχνες που υπόσχονται να μετατρέψουν τη σκηνή σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης μουσικών κόσμων.

Το φεστιβάλ με τη δυναμική ενέργεια των live εμφανίσεων φιλοδοξεί να προσφέρει μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.

Και όλα αυτά, σε μια ιδιαίτερα προσιτή τιμή ώστε η εμπειρία του Reggae Vibes 2026 να είναι πραγματικά κοντά σε όλους.

Το ReggaeVibes Festival δεν στηρίζεται μόνο στη μουσική, αλλά και στην αλληλεγγύη, τον σεβασμό και τη στήριξη των συνανθρώπων μας.

Με ιδιαίτερη τιμή ανακοινώνεται κάθε χρόνο ότι:

Μέρος των εσόδων του φεστιβάλ παραχωρείται στην Ένωση Γονέων & Φίλων ΑμεΑ επαρχίας Μεραμπέλλου.

Αυτή η ενέργεια μετατρέπει το ReggaeVibes σε έναν πραγματικό φορέα κοινωνικής ευαισθητοποίησης .

Για εμάς, η Reggae δεν είναι μόνο μουσική αλλα και στάση ζωής που στηρίζεται σε δύο λέξεις: Σεβασμός & Προσφορά. Το line-up του Reggae Vibes 2026 Live Edition περιλαμβάνει:

GAUDI LIVE

Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub, και electronica σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival, φέρνοντας μαζί του 35 χρόνια μουσικής πρωτοπορίας και αμέτρητες εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Με πρόσφατη υποψηφιότητα για Grammy ως παραγωγός και συμμετοχή σε τρία άλμπουμ που έφτασαν στο Νο. 1 του Billboard , ο Gaudi συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο επιδραστικούς παραγωγούς της σύγχρονης dub μουσικής και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα όπως οι Lee «Scratch» Perry, The Orb, Mad Professor, Groove Armada, Tricky, UB40, African Head Charge, Deep Forest, Horace Andy, Sizzla, Capleton, Dub Pistols, Brian Ferry και πολλοί ακόμη. Στις ζωντανές εμφανίσεις του δημιουργεί μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Συνδυάζει live dub vocals με theremin, Minimoog, vocoder, tape echoes, αναλογικά εφέ, κρουστά και αυτοσχεδιασμό, . Πιστός στην παράδοση του dub, αφήνει πάντα χώρο για αυθόρμητη δημιουργία, κάνοντας κάθε συναυλία διαφορετική από την προηγούμενη. έχει εμφανιστεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ του πλανήτη, όπως Burning Man, Glastonbury, Boomtown, Boom Festival, Ozora, Shambhala, Rototom Sunsplash και δεκάδες ακόμη σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αυστραλία.

Πέρα από τη μουσική, ο Gaudi μεταφέρει μέσα από το έργο του μηνύματα ειρήνης, αγάπης, ελευθερίας και αντίστασης απέναντι στην καταπίεση, στοιχεία που τον έχουν καθιερώσει ως μία από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες της διεθνούς dub σκηνής. Το Reggae Vibes Music Festival υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά, για πρώτη φορά, τον Gaudi.

Μια ξεχωριστή εμφάνιση που υπόσχεται ένα live γεμάτο ενέργεια χαρίζοντας στο κοινό μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.

MC LASAI

Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ευρωπαϊκής reggae σκηνής, τον Lasai, ο οποίος θα βρεθεί για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Music Festival!

Με καταγωγή από την Ισπανία και βαθιά επιρροή από τη reggae και τη dancehall κουλτούρα της Τζαμάικα, ο Lasai έχει καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία, συνεργαζόμενος με κορυφαίους παραγωγούς, sound systems και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

Η δισκογραφία του περιλαμβάνει τα άλμπουμ «Still The Same» (2017) και «Djabaté» (2022), ενώ τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί συνεχώς νέα singles, όπως τα «Walk With Love», «Sound System Ah We Life», «Upper Tier» και «BANDIDAS (LIKE THAT)» επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας του.

Οι εμφανίσεις του ξεχωρίζουν για την εκρηκτική ενέργεια, τα δυνατά μηνύματα και την αυθεντική reggae αισθητική, συνδυάζοντας roots, dancehall και σύγχρονους ήχους σε ένα μοναδικό live show που έχει ταξιδέψει σε φεστιβάλ και σκηνές σε όλη την Ευρώπη.

GEMMA

Το Reggae Vibes συνεχίζει τις εκπλήξεις και με μεγάλη χαρά υποδέχεται τους Gemma, μία από τις πιο ξεχωριστές και ανερχόμενες μπάντες . Με τον ιδιαίτερο ήχο τους, όπου η παράδοση συναντά την electronica και τα tribal στοιχεία, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή μουσική ταυτότητα, κερδίζοντας συνεχώς νέο κοινό.

https://gemmaband.com Μετά την πρόσφατη εμφάνισή τους δίπλα στους Thievery Corporation και τη συμμετοχή τους στο Wake Up Festival, οι Gemma συνεχίζουν τη δυναμική φετινή τους πορεία και ανεβαίνουν στη σκηνή του Reggae Vibes Music Festival, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα ατμοσφαιρικό, γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι.

Από τη Θεσσαλονίκη, οι Dub Garden έχουν δημιουργήσει το δικό τους ξεχωριστό μουσικό σύμπαν, συνδυάζοντας τις ρίζες της reggae και του dub με στοιχεία από trip hop, ambient, ethnic και blues επιρροές. Ένας ήχος κινηματογραφικός και ιδιαίτερος, που εξελίσσεται μέσα από grooves, μελωδίες και πειραματισμό. ) Με το άλμπουμ «Doctor Wind» να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία της πορείας τους και τη dub εκδοχή του «Doctor Wind in Dub», οι Dub Garden κατάφεραν να ταξιδέψουν τη μουσική τους σε διεθνές κοινό, μέσα από μεγάλες streaming πλατφόρμες και την υποστήριξη της Seven Beats Music, όπου οι κυκλοφορίες τους γνώρισαν μεγάλη απήχηση και εκατομμύρια ακροάσεις.

Μετά το «Spiral» συνεχίζουν να εξερευνούν νέους δρόμους στον dub ήχο ζωντανή ενέργεια και ένα μοναδικό ταξίδι ανάμεσα στο οργανικό και το ηλεκτρονικό στοιχείο. Στο Reggae Vibes Music Festival οι Dub Garden θα παρουσιάσουν ένα δυνατό live set με ζωντανά όργανα, dub effects, και την ατμόσφαιρα που κάνει κάθε εμφάνισή τους μια ξεχωριστή εμπειρία.

PROFESSOR SKANK live dub mix

Eίναι ο άνθρωπος πίσω από την καλλιτεχνική επιμέλεια του φεστιβάλ από την πρώτη του μέρα. Με συμμετοχές σε σημαντικά φεστιβάλ της Ευρώπης, συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες της Reggae και Dub σκηνής, και τον προσωπικό του ήχο να είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο Συνδυάζει live dub mix tape echoes, αναλογικά εφέ, κρουστά και αυτοσχεδιασμό, με γνώση και πάνω απ΄όλα την αγάπη για τον τόπο και τη μουσική που ενώνει.

Χάρη σε αυτόν: το φεστιβάλ φέρνει κάθε χρόνο θρύλους αλλά και ανερχόμενα διαμάντια της παγκόσμιας σκηνής, ενώ παραμένει πιστός στον ήχο της Dub και Reggae και το μήνυμα ενότητας!

REGGAE VIBES 2026 — LIVE EDITION

Το φεστιβάλ με τη δυναμική ενέργεια των live εμφανίσεων φιλοδοξεί να προσφέρει μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.

Για εμάς, η Reggae δεν είναι μόνο μουσική αλλά και στάση ζωής