Γράφει: Ο Νίκος Μιχελάκης

Διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για απόσυρση ελαιολάδου σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί υπερπροσφορά του κατά την έναρξη της ερχομένης συγκομιδής, άρχισε η Κυβέρνηση της Ισπανίας, καλώντας τους οργανισμούς και φορείς αλλα και ενδιαφερόμενους πολίτες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους το αργότερο μέχρι 13 Αυγούστου.

Το μέτρο της απόσυρσης, που προβλέπεται από το άρθρο 167 του Κανονισμού (ΕΕ)1308/2013, έχει ήδη νομοθετηθεί στην Ισπανία με το Βασιλικό Διάταγμα 84/2021. Όμως για πιθανή εφαρμογή του κατά την περίοδο 2026/27, πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2026

Πότε και πώς θα εφαρμοστεί η απόσυρση

Βέβαια, η εφαρμογή της απόσυρσης θα εξαρτηθεί και από το αν η εκτίμηση του ύψους της παραγωγής και των αποθεμάτων κατά την έναρξη της, επιβεβαιώνει την ύπαρξη υπερπροσφοράς ελαιολάδου. Και η επιβεβαίωση αυτή προϋποθέτει το άθροισμα των αποθεμάτων της περιόδου και της εκτιμώμενης παραγωγής να υπερβαίνει το 120% του μέσου όρου που καταγράφηκε τις προηγούμενες 6 περιόδους, ποσότητα η οποια σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του ΔΣΕ και τις εκτιμήσεις αποθεμάτων της χώρας εκτιμάται σε άνω από 1.600 τόνους.

Η απόσυρση στην πράξη θα εφαρμοστεί από τα ελαιοτριβεία τα οποία μπορούν να επιλέξουν ποια κατηγορία ελαιολάδου μπορούν να αποσύρουν και να δεσμευτούν ότι θα την κρατήσουν αποθηκευμένη μέχρι την επόμενη σεζόν ή θα την χρησιμοποιήσουν για μη διατροφικούς σκοπούς ελεγχόμενα συνεχώς για την τήρηση των όρων αυτών!

Ωστόσο, το ποια θα είναι η τιμή που θα δοθεί για το αποσυρόμενο προϊόν και πότε και με ποιούς όρους θα καταβληθεί η πληρωμή της, θα καθοριστεί με βάση τους διαγωνισμούς που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

Πάντως σημειώνεται ότι το μέτρο της απόσυρσης το οποίο κατά καιρούς επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί στο παρελθόν (2005, 2009, 2012, 2019, 2020) ως «δημόσια ή ιδιωτική αποθεματοποίηση», στα πλαίσια είτε ολόκληρης της ΕΕ, είτε επί μέρους Κρατών της, τελικά δεν είχε και τόσο καλή εξέλιξη. Κάποιες φορές ακυρώθηκε, ενώ άλλες δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και προκάλεσε διαμαρτυρίες. Ας ευχηθούμε η προαγγελλόμενη να εξελιχθεί ομαλά και αποτελεσματικά ώστε έμμεσα μπορεί να ωφεληθεί και η Ελλάδα.

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*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά άδεια του ([email protected]